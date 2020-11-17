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- 17 Kas 2020 - 11:16

Baraj Dizisi 14. Bölüm Full İzle FOX TV! 17 Kasım Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 14. Bölüm izle, Baraj son bölüm izle, Baraj 14. Bölüm fragmanı izle araştırması yapan kişiler için hazırladığımız Baraj 14. Bölüm izle makalemizle birlikte dizideki tüm önemli anları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda dizinin tamamını da tek parça olarak izlemenizi sağlıyoruz. Baraj 14. Bölüm tek parça izle seçeneğinden faydalanarak diziyi izlemek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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Baraj Dizisi 14. Bölüm Full İzle FOX TV! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yeşilçam uyarlaması olan Baraj dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana izleyicinin takdirini kazanmaya devam ediyor. Farklı hikayesi ile sevilen dizi her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Baraj dizisi her hafta salı günleri saat 20.00’da FOX TV’de ekrana geliyor.

Barak dizisinin başrollerinde Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dizi hikayesi ile de izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Dolandırıcılık yaparak hayatını devam ettiren Nehir’in dolandırmak için görüşmeye başladığı adama aşık olma hikayesinin anlatıldığı dizide kandırılan kişi Nehir’in kendisi oluyor. Çirkin olduğu için Nehir’e başka  birinin fotoğrafını gönderen Nazım’ın tutkulu aşkının da ekrana taşındığı dizinin her bölümüne yeni sırlar ortaya çıkıyor. Baraj dizisinin heyecan dolu yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Baraj Dizisi 13. Bölümde Neler Yaşandı?

Baraj dizisinin 13. bölümü geçen hafta ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde heyecan yine zirveye çıktı. Tarık’ın cinayetle başının dertte olduğu bölümde, Nazım Nehir’den sırlar saklamaya devam eder. Baraj dizisi heyecanlı geçen son bölümü ile izleyicide merak uyandırdı.

FOX TV’nin sevilen dizisi Baraj’ın son bölümünde Nehir kafası karışık da olsa Nazım’ın evlenme teklifini kabul eder. Bu haber Nazım’ı çok sevindirse de mutluluğu kısa sürecektir. Nazım Nermin ile hala evlidir. Nehir ile evlenebilmek için bu evliliği bitirmesi gerekir. Ancak Nermin bunu asla kabul etmez. Nermin’in boşanmak istememesi Nazım’ı zor duruma düşürürken, Tarık ise çok başka dertlerle uğraşmaktadır. Şantiyede kimse Halil’in öldüğünü bilmemektedir. Ancak Halil’in kız kardeşinin şantiyeye gelmesi Tarık ve Zahra’yı korkutmaya başlar. Yakında insanların olanları öğrenmesinden korkan Tarık’ın zaten cinayeti bilen gizemli biri olduğundan haberi yoktur.

Baraj Dizisi 14. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinin heyecanlı geçen son bölümünden sonra Tarık’ın cinayet işinden nasıl sıyrılacağı ve Nehir’in gerçekleri öğrenip öğrenemeyeceği merak ediliyor. Sevilen dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX’ta.

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17 Kas 2020 - 11:16 - Dizi Fragmanları

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