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- 17 Kas 2020 - 11:20

Masumlar Apartmanı Dizisi 10. Bölüm Full İzle TRT1! 17 Kasım Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı ve Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından uyarlanarak ekranlara getirilmiş olan dizinin Masumlar Apartmanı son bölüm izle seçeneğine tıklayarak son bölümünü izleyebilirsiniz. Masumlar Apartmanı 10. Bölüm izle seçeneği ile 10. Bölüme ulaşabilir ve keyifli anlar yaşayabilirsiniz…

Elif Duman
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Masumlar Apartmanı Dizisi 10. Bölüm Full İzle TRT1! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı gerilim ve heyecan dolu sahneleri ile izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sevilen dizi yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisi psikolojik derinlik sahibi farklı senaryosu ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Sevilen dizi her hafta salı günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin başrollerini Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar ve Ezgi Mola oynuyor. Ünlü oyuncularla dolu güçlü kadrosu ile ilgi odağı olan dizide Psikolojik rahatsızlıkları olan kız kardeşleri Safiye ve Gülben ile aynı evde yaşayan Han’ın, İnci ile tanışması ve hayatının değişmesi konu alınıyor. Dizide birçok karakterin psikolojik analizi de yapılıyor. Heyecanlı sahneleri ile izleyiciyi hem duygulandıran hem de eğlendiren dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 9. Bölümde Neler Yaşandı?

Masumlar Apartmanı dizisinin 9. bölümü geçen hafta ekrana geldi. Sevilen  dizi her hafta olduğu gibi geçen hafta yayınlanan bölümünde de hem gergin hem de heyecanlı sahneler ile karşılaştı

Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde Han, Memduh’tan İnci’yi ister. Evli olduklarını bilen Ege bu oyuna çok sinirlenir. Memduh ise Han’a çok sert tepki gösterir. Ege’nin sinirini Neriman’dan çıkarması ile bu olay Derenoğlu ailesini de etkiler. Bu sırada Gülben ise Esat’a olan duygularını açmaya karar verir. Ancak karşısında Safiye engeli vardır. Uygar’ın yeniden ortalarda dolaşmaya başlamasına sinirlenen Han bu sefer çok daha sert bir hamle yapar. Han’ın bu hamlesi Esra’yı korkutmaya başlar. Ege’de Han’a sinirlidir ve onun parası ile okula gitmez. Han’ın hayatı gittikçe karışırken Safiye, Gülben’in Esat aşkı ile uğraşmaya başlar. Gülben ilk kez Safiye’ye karşı gelme cesaretini gösterir.

Masumlar Apartmanı Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisinin merakla beklenen yeni bölümünde Han ve İnci’nin mutlu anları dikkat çekiyor. Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.

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17 Kas 2020 - 11:20 - Dizi Fragmanları

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