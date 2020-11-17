Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm Full İzle! 17 Kasım Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ
ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ilgi ile takip ediliyor. Aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ile dikkat çeken dizi her hafta merakla bekleniyor. Yayınlandığı günden beri izleyiciyi ekrana çekmeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosunda Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Sanem Çelik gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Güçlü kadrosu ile dikkat çeken dizide Çakırbeyli ailesinin ve dostlarının mücadelesi anlatılıyor. Çakırbeyli ailesinin birçok farklı aile ile girdiği güç savaşlarının anlatıldığı dizinin aksiyon dolu sahneleri izleyiciler tarafından ilgi ile takip ediliyor. Sevilen dizinin heyecan dolu yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 171. Bölümde Neler Yaşandı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Façalı ailesinin intikam planına dahil olan Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alparslan ayrı yollarda olduklarını düşünseler de yine aynı noktada buluşurlar.
Haşmet Façalı kardeşi Behzat’ın hesabını sormak ister. Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı ortak bir plan yaparak, Yaman Korkmaz’ın kardeşine ulaşmaya çalışır. Kardeşini kaybeden Haşmet Façalı, Yaman Korkmaz’dan da kardeşini almak istemektedir. Hapishanede olan Derman Korkmaz’ı öldürmek için harekete geçilir. Bu sırada masadan ve evinden kovulan Alparslan ise eşine yapılanların hesabını sormak için tüm gücü ile çabalar. Yaman Korkmaz’a biraz daha yaklaşan Alparslan kardeşi Derman’a ulaşır. Çakırbeyliler ve Façalılar, Korkmaz ailesini bitirmenin peşindeyken İlyas ise perişan haldedir. Ömür tarafından terk edilen İlyas, Behzat’ı kaybetmenin acısına dayanamaz. Hızır Çakırbeyli İlyas’a destek olmaya çalışır.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi 172. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin son bölümünden sonra Derman Korkmaz’a ne olacağı merak ediliyor. Önce Alparslan’ın mı yoksa Façalı ailesinin mi bulacağı merak edilen Derman’ın hayatta kalıp kalmayacağı da merak edilen konulardan biri. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de.
17 Kas 2020 - 11:58 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.