Müge Anlı Tamamı Tek Parça 18 Kasım 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Uzun yıllardır ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden Müge Anlı İle Tatlı Sert programı çarpıcı gündemleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Gündüz kuşağının reyting rekortmeni programında ele alınan olaylar Türkiye’nin gündemini belirliyor. Sevilen program gündemleri ve gelişmeleri ile izleyiciyi ekrana kilitliyor. Müge Anı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen program inanılmaz olayları izleyici ile buluşturuyor. Dolandırıcılık olaylarını, kayıpları ve şüpheli ölümleri araştıran Müge Anlı ve ekibi bugüne kadar binlerce olaya açıklık getirdi. Olayların arkasındaki sır perdesini aralayan Müge Anlı, birçok şüpheli cinayeti açığa çıkarmaya devam ediyor. Bugüne kadar birçok kayıp kişinin de bulunduğu programda aileler bir araya getiriliyor. Müge Anlı programı ile olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri ile de adından sık sık söz ettiriyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 17 Kasımda Neler Yaşandı?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programının dün ekrana gelen bölümlerinde yine birçok çarpıcı olay ekrana geldi. Birden fazla gündemin konuşulduğu programda beklenmedik gelişmeler yaşandı. Programın dünkü bölümüne öldürülen Melihat Tunçel damgasını vurdu.

Müge Anlı’nın 17 kasım programında kızı ile beraber yaşayan ve öldürülen Meliha Tunçel cinayeti konuşuldu. Kızı ile yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Melihat Tunçel’in katilinin kim olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Müge Anlı ve ekibi olayı araştırmaya başladı. Programın 17 kasım gündemlerinden diğeri ise 3 yıldır kayıp olan Kadir Sarı oldu. Kadir Sarı’nın ailesi oğullarının yokluğundan eşini sorumlu tutuyor. Kendini savunan eş ise Kadir Sarı’nın kaybolması ile ilgili bir bilgisi olmadığını açıkladı. Birbirini suçlayan tarafları dinleyen Müge Anlı 3 yıldır kayıp olan Kadir Sarı’yı bulmaya çalışıyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 18 Kasım Gündemleri Neler?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının dün yayınlanan bölümüne Melihat Tunçel cinayeti damga vurmuştu. Bugün yayınlanacak yeni bölümünde cinayet ile ilgili ortaya çıkan yeni gelişmeler ve ayrıtılar izleyici ile paylaşılacak.