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- 18 Kas 2020 - 09:31

Zuhal Topal'la Sofrada 478. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 18 Kasım 2020 Puan Durumu...

Ekranların sevilen yarışmacısı Zuhal Topal’la Sofarada bu hafta yine farklı bir ilde! 15.000 TL ödüle sahip olmak için her hafta birbirinden farklı yarışmacı kıyasıya yarışıyor. Sizlerde Zuhal Topal’la Sofrada 478. Bölüm izle seçeneği ile kesintisiz bir şekilde yeni bölümü izleyebilirsiniz. Son bölümde neler yaşandığını merak ediyorsanız yapmanız gereken belli! Zuhal Topal’la Sofrada son bölüm izle linki ile yüksek çözünürlükte izleyebilirsiniz. İyi seyirler dileriz…

Elif Duman
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Zuhal Topal'la Sofrada 478. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının en sevilen yemek yarışması Zuhal Topal’la Sofrada rekabet ev eğlence dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışmada her hafta birbirinden renkli yarışmacılar kıyasıya rekabet ediyor. Gündüz kuşağının en çok izlenen yapımlarından Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün saat 16.20’de FOX TV’de ekrana gelmeye devam ediyor.

Zuhal Topal’ın başarılı sunumu ile yayınlanan programda gelinler ve kaynanalar yarışıyor. Gelinlerin mutfakta performanslarını sergiledikleri programda kaynanalar puanlama yapıyor. Yarışmaya her hafta katılan 5 gelinden her biri haftanın bir günü performansını sergiliyor. Gelinlerin hazırladıkları menüyü en iyi şekilde sunmaya çalıştıkları programda kaynanalar ise puanları ile ekendi gelinlerini birinci yapmaya çalışıyor. Büyük ödül için kıyasıya rekabet edilen yarışmada Zuhal Topal da gelinlere puan veriyor. Haftanın en yüksek puanını alan gelin ise 15 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Zuhal Topal’la Sofrada 17 Kasım Günü Yarışmacısı Kaç Puan Aldı?

Zuhal Topal’la Sofrada programında 16-20 kasım yarışmacıları rekabet etmeye başladı. Haftanın her günü farklı isimlerin mutfağa girdiği yarışmada dün Eda Uzun mutfaktaki hünerlerini gösterdi. Haftanın ikinci yarışmacısı Eda Uzun’un büyük ödülü alıp almayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Zuhal Topal’la Sofrada programının 17 kasım salı günü yarışmacısı Eda Uzun Zuhal Topal ve kaynanalardan toplam 27 puan kazandı. Aldığı puan ile ilk gün yarışmacısı Çiğdem Özkan’ı geçen Eda Uzun’un puanının birinciliğe yeterli olup olmayacağı ise bilinmiyor. İlk gün yarışmacısı Çiğdem Uzun 20 puan almıştı. Henüz ilk 2 yarışmacının performansını sergilediği yarışmada heyecan doruğa çıktı.

Zuhal Topal’la Sofrada 18 Kasım Günü Yarışmacısının Puan Durumu Belli Mi?

Zuhal Topal’la sofrada rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Programın 18 kasım yarışmacısı da Ezgi Zeynep Deniz olacak. Ancak yarışmacının puanları henüz belli değil. Puan durumu belli olduktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz. Zuhal Topal’la Sofrada yarışması bugün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.

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18 Kas 2020 - 09:31 - Dizi Fragmanları

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