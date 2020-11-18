Sadakatsiz Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 18 Kasım Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz Dizisi 7. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında bu sezon yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi tüm hızı ile ekrana gelmeye devam ediyor. İlk bölümünden bu yana ciddi bir izleyici kitlesi yakalayan yapım hafta başarılı reytingler elde ediyor. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımalar arasında yer alan Sadakatsiz izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Doctor Foster dizisinden Türkiye’ye uyarlanan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. İkiliye yapımda Melis Sezen ve Burak Sergen gibi isimlerde eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken dizi başarılı bir doktor olan Asya’nın kocası Volkan’ın kendisini aldatması ile başladığı intikam planlarını ve nasıl değiştiğini anlatıyor. Sadakatsiz dizisi büyük yankı uyandıran ilk bölümünden bu yana yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Sadakatsiz Dizisi 6. Bölümde Neler Oldu?

Dram gerilim türündeki Sadakatsiz dizisi her hafta heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana başına çekiyor. Sevilen dizi geçen hafta 6. bölümü ile ekrana geldi. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı 6. bölüm izleyenlerde heyecan uyandırdı.

Sadakatsiz dizişinin 6. bölümünde iyice köşeye sıkışan ve Mert’ten yeni şeyler öğrenen Asya son kozunu oynamaya karar verir. Haluk’un Volkan’ın projesine yatırım yaptığını öğrenen Asya, Volkan’ı sürpriz bir şekilde Derin ve ailesinin evine götürür. Yemek masasında tüm gerçekleri anlatan Asya son kozunu da böylece oynar. Gerçeklerin ortaya çıkması ile yüzleşmeler de başlar. Asya ve Mert’in beraber olduğunu öğrenen Volkan deliye döner ve hesap sormak ister. Derin ise ailesine karşı düştüğü durum yüzünden son derece üzgündür. Derin yakında Volkan ile evlenmenin planlarını yaparken, Volkan Asya ile savaşmak istemektedir. Ali ise annesi ve babası arasındaki gerginliğin farkındadır ve boşanmalarından korkmaya başlar.

Sadakatsiz Dizisi 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra yeni bölüm merakla beklenmeye başlandı. 7. bölüm fragmanında ise Volkan’ın Asya’yı tehdit etmesi dikkat çekti. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.