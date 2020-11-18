Benim Adım Melek Dizisi 40. Bölüm Full İzle! 18 Kasım Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek Dizisi 40. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında 3. sezonu ile yayınlanmaya devam eden Benim Adım Melek dizisi ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden beri ilgi ile izlenen Benim Adım Melek dizisi son haftalarda reytinglerde gösterdiği başarı ile de dikkat çekiyor. Sevilen dizinin heyecan dolu yeni bölümleri her hafta çarşamba akşamları saat 20.00’da ekrana geliyor.

TRT1 ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Benim Adım Melek dizisinin başrollerini Nehir Erdoğan ve Kutsi oynuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç ve Şerif Sezer gibi isimler de yer alıyor. Güçlü kadrosu ile sevilen dizi hikayesi ile de dikkat çekiyor. Çocukları için her şeyi göze almaya hazır bir annenin hikayesi anlatılıyor. Benim Adım Melek dizisinde yıllar önce aşık olup evlendiği adamla Almanya’ya taşınan ve ailesi ile ilişkisi biten Melek’in çocukları ile beraber baba evine dönmesi ve burada verdiği mücadele anlatılıyor. Dizi farklı hikayesi ve duygusal sahneleri ile büyük beğeni topluyor.

Benim Adım Melek Dizisi 39. Bölümde Neler Oldu?

TRT1 ekranlarının en sevilen yapımları arasında yer alan Benim Adım Melek geçen hafta 39. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde yine gerçekler ortaya çıkarken, Melek zor anlar yaşadı.

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde Şirhanlar Defne’yi istemeye gelir. Ailelerin birçok şüpheleri olduğu bu nişanda herkes keyifli vakit geçirir. Nişanda her şey yolunda giderken Banu, Seyran ve Mithat arasındaki farklılıklardan dem vurmaya başlar. Mithat ve Seyran’ın mutlu giden evliliği için yeni bir sına başlar. Seyran öğrendikleri karşısında şok olur. Nişanda işler karışırken Aslı Funda’nın kendisini bilerek Karadağlara götürdüğünü söyler. Aslı eniştesinin vereceği tepkiden korkarken, Funda Kerem’in Melek’in oğlu olmasında bir sorun görmez. Bu sırada Emre ve Kerem arasındaki çatışma ise devam etmektedir.

Benim Adım Melek Dizisi 40. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisinin son bölümünden sonra Kerem’in elindeki görüntülerin ortaya çıkıp çıkmayacağı ve Seyran’ın öğrendikleri karşısında ne yapacağı merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.