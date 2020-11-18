Sen Çal Kapımı Dizisi 19. Bölüm Full İzle! 18 Kasım Sen Çal Kapımı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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FOX TV ekranlarının sevilen romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen dizi yayınlanan her bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlerken sosyal medyada da en çok konuşulan yapım olmaya devam ediyor. Sen Çal Kapımı dizisi eğlence dolu bölümleri ile her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerini Kerem Bürsin ve Hande Erçel oynuyor. Sevilen ikiliye Sitare Akbaş, Melisa Döngel, Bige Önal ve Anıl İlter gibi isimler de eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesi ile sevilen dizide aşk hikayesi anlatılıyor. Birbirlerinden çok farklı karakterler olan Eda ve Serkan’ın oyun olarak başlayan aşklarının gerçeğe dönüşmesi ve karşılarındaki engellerin anlatıldığı yapım neşeli bölümleri ile dikkat çekmeye devam ediyor.
Sen Çal Kapımı Dizisi 18. Bölümde Neler Yaşandı?
Sen Çal Kapımı geçen hafta 18. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde şaşırtıcı gelişmeler yaşandı. Eda ve Serkan’ın ayrı kalmayı başaramadıkları 18. bölüm büyük beğeni topladı.
Sen Çal Kapımı dizisinin 28. bölümünde Serkan’ın çizdiği projeden yapılan evdeki çatının çökmesi büyük olay yaratır. Serkan dahil herkes bu hatanın Serkan’a ait olduğunu düşünür. Herkes bu hata yüzünden Serkan’ı suçlarken Eda bu işte bir karışıklık olduğunu düşünür. Serkan çatısı çöken yapının masraflarını karşılamaya çalışırken Eda ise projeyi bulup incelemeye başlar. Çizimlerde hata olmadığını kanıtlamak isteyen Eda’nın amacı Serkan’ı aklamaktır. Bu sırada Aydan ise Serkan’ın farklı bir eve taşınmasından dolayı çok mutsuzdur. Bunu bilen Eda, Aydan’a beklenmedik bir sürpriz hazırlar. Ayfer ise çiçekçiye gelen müşterinin Efe sayesinde değil, Serkan’ın referansı ile geldiğini öğrenir. Eda Serkan’ı aklamak için çalışırken, Serkan ile Selin arasındaki yakınlaşmayı yanlış anlar ve Serkan’a uzak davranmaya başlar. Bunu fark eden Serkan ise Eda’nın peşine takılır. Kütüphanede bulduğu Eda ile tüm gece beraber vakit geçirir.
Sen Çal Kapımı Dizisi 19. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Sen Çal Kapımı dizisinin yeni bölümünde Serkan’ın suçsuz olduğunun ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam FOX’ta.
18 Kas 2020 - 15:03 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.