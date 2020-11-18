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- 18 Kas 2020 - 15:41

Kuruluş Osman Dizisi 34. Bölüm Full İzle! 18 Kasım Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

ATV kanalının en çok izlenen dizisi olan Kuruluş Osman son bölüm izle, Kuruluş Osman 34. Bölüm izle sorguları Google’da en çok aratılanlar arasında yer almaktadır. Sizler için hazırladığımız makalenin altında yer alan, Kuruluş Osman son bölüm kesintisiz izle ya da Kuruluş Osman 34. Bölüm tek parça izle seçeneklerinden birisine tıklayarak; çok sevilen dizi Kuruluş Osman dizisini izleyebilirsiniz…

Elif Duman
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Kuruluş Osman Dizisi 34. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda da tüm hızı ile ekrana gelmeye devam eden Kuruluş Osman dizisi aksiyon dolu bölümleri ile seyirciyi ekrana kilitliyor. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi her bölüm ilgi ile takip ediliyor. İkinci sezonu ile ekrana gelen Kuruluş Osman dizisi aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ile dikkat çekiyor. Kuruluş Osman her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Kuruluş Osman dizisinin başrolünü Burak Özçivit oynuyor. Ünlü oyuncuya dizide Didem Balçın, Nurettin Sönmez ve Tamer Yiğit gibi isimler eşlik ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve heyecanlı sahneleri ile dikkat çeken Kuruluş Osman dizisi, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu dönemi ve Osman Bey’in mücadelelerini anlatıyor. Sevilen dönem dizisi kahramanlık hikayeleri ve beylik mücadeleleri ile büyük beğeni topluyor.

Kuruluş Osman Dizisi 33. Bölümde Neler Yaşandı?

Kuruluş Osman dizisi geçen hafta 33. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde yaşananlar ekrana damga vurdu. Kuruluş Osman dizisinin son bölümünde Osman Bey ve abisi Savcı Bey arasındaki gerilim zirveye ulaştı.

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta yayınlanan son bölümünde Osman Bey oğlu Mönke’yi Geyhatu’ya teslim ederek Kayı obası için önemli bir adım atar. Kayı obasını tehlikeden kurtaran Osman Bey, Kulucuhisar Kalesi’ni Bizans’ın ele geçirdiğini öğrenir. Kulucuhisar Kalesi’ni Nikola’dan geri almak isteyen Osman Bey plan yapmaya başlar. Ancak ağabeyi Savcı Bey Osman Bey’e karşı çıkar. Osman Bey ne olursa olsun Kulucuhisar Kalesi’ni geri almakta kararlıdır. Savcı Bey’in karşı çıkmasına aldırmayan Osman Bey Nikola ve Flatyos ile yüzleşmeye gider. Bu sırada Aygül ve Selcan hatun ise obaya geri gelir, Selcan hatununun obaya dönmesi ile dengeler değişir. Savcı Bey kendisine karşı çıkan kardeşi Osman Bey için tutuklama emri verir.

Kuruluş Osman Dizisi 34. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin geçen hafta yayınlanan bölümünde Savcı Bey’in tutuklama emri şaşkınlık yaratmıştı. Dizinin izleyenleri Osman Bey’in Kulucuhisar Kalesini geri alıp alamayacağını merak ediyor. Kuruluş Osman yeni bölümü ile bugün saat 20.00’da ATV’de.

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18 Kas 2020 - 15:41 - Dizi Fragmanları

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