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- 20 Kas 2020 - 12:29

Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm izle makalemizle birlikte, Payitaht Abdülhamid dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Payitaht Abdülhamid dizisi ve 126. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Uzun süredir ekranda olan dizi ilgi ile takip ediliyor. Dönem dizisi olan Payitaht Abdülhamid konusunun yanı sıra kostümleri ve çekim yerleri ile de izleyiciyi ekrana kilitliyor. Sevilen dizi her hafta cuma günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

Tarihi kurgu türünde olan dizinin yönetmen koltuğunda Serdar Akar oturuyor. Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemini anlatan dizide Bülent İnal, Özlem Conker, Erdem Ergüney gibi isimler yer alıyor. Sevilen dizide Osmanlı Devleti’nin çöküş döneminde Abdülhamid’in verdiği mücadeleler anlatılıyor. Devletin içindeki hainlerin arandığı dizide entrika dolu sahneler ekrana geliyor. Pahitaht Abdülhamid dizisi dönemsel anlatımı, heyecanlı sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosu ile izleyicinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisinin 125. Bölümünde Neler Yaşandı?

Payitaht Abdülhamid dizisi geçen hafta 125. bölümü ile ekrana geldi. Devletin içindeki hain sayısının her geçen gün arttığı dizinin son bölümünde Abdülhamid için işler ters gitmeye başlar. Hasta olmasına rağmen devletin başında kalmaya devam eden Abdülhamid’in karşısındaki düşmanlar giderek artmaktadır.

Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde Ahmet Paşa’nın Mason olma ihtimali git gide güçlenmektedir. Bu ihtimallerin araştırıldığı sırada Abdülhamid’in hastalığı yeniden nüksetmeye başlar. Sultan Abdülhamid çok hasta olmasına rağmen hasta yatağında kalamaz ve düşmanlara fırsat vermemek için devletinin yanında olur. Bu sırada amele cemiyetine kurulan oyuna dahil olan Eşref Aziz ve ekibini de zor anlar beklemektedir. İşler yolunda gitmeyince Eşref Aziz ringe çıkmak zorunda kalır. Bidar Abdülhamid’in yatağa düştüğünü öğrenir. Kocası için çok endişelenen Bidar, bir dakika bile yanından ayrılmak istemez. Abdülkadir, Naime ve Zekiye ise babalarını kaybetmekten korkmaya başlarlar. Bidar Abdülhamid’e bir suikast yapıldığını düşünmeye başlar. Bu sırada Fatma ise hain olduğu ortaya çıkan Aliye’nin peşindedir.

Payitaht Abdülhamid Dizisinin 126. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’in yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Dizi bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.

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20 Kas 2020 - 12:29 - Dizi Fragmanları

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Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Payitaht Abdülhamid 126. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Babil Dizisi 20. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Babil Final Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
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Hercai Dizisi 48. Bölüm Full İzle! 20 Kasım Hercai Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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