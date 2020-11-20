21 Kasım Akşamı Ankara'da 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?
İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?
Başkentte, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.
Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?
Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında hizmet veren alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik merkezi ve marketler kapandı. Restoran ve lokantalar ise masa ve sandalyelerini toplayarak, saat 20.00'den sonra sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verecek.
Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise ikinci bir emre kadar kapandı.
Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlamalar başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.