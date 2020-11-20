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- 20 Kas 2020 - 23:14

Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı! Bu akşam Ankara'da 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?

 İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?

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Başkentte, yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan yeni tedbirler hayata geçirildi. İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00 itibarıyla başladı.

Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu kapsamda, kentin farklı noktalarında hizmet veren alışveriş merkezleri (AVM), berber, kuaför, güzellik merkezi ve marketler kapandı. Restoran ve lokantalar ise masa ve sandalyelerini toplayarak, saat 20.00'den sonra sadece paket servis veya "gel­-al" şeklinde hizmet verecek.

Bugün saat 20.00 itibarıyla sinema salonları yıl sonuna kadar kapatılırken, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahalar ise ikinci bir emre kadar kapandı.

Öte yandan polis ve zabıta ekiplerince kent genelinde denetimler sürdürülürken, kısıtlamalar başlamadan önce de işletme sahipleri uyarıldı.

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20 Kas 2020 - 23:14 AA Ankara- Gündem

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Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı! Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı? mask
Ankara'da "Kovid-19 tedbirleri" uygulanmaya başlandı! Bu akşam 20'de sokağa çıkma yasağı var mı? Şu an sokağa çıkma yasağı var mı?
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