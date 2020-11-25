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- 25 Kas 2020 - 10:09

MasterChef Tek Parça 23 Kasım 2020 TV8 107 Bölüm İzle! İşte 24 Kasım MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim ve son bölüm özeti

MasterChef 23 Kasım Full tek parça izle, MasterChef 106. Bölüm izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız MasterChef 106. Bölüm izle makalemizle birlikte MasterChef 23 Kasım tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı MasterChef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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MasterChef Tek Parça 23 Kasım 2020 TV8 Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni programında her hafta yaşanan heyecan dolu dakikalar izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Türkiye’nin en iyi şefinin arandığı program her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.002da TV8 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

MasterChef 25 bin TL para ödülünü kazanan isim

24 Kasım 2011 Ödül oyununda mavi takım başarısı nedeniyle üst tura çıkarken Masterchef şeflerin kararını göre 25 bin TL para ödülünü kazanan isim belli oldu. En iyi orman meyveli tartı tatlısını yapan Özgül oldu. 

MasterChef Türkiye programının jüri üyesi koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturuyor. Deneyimli jüri üyeleri Türkiye’nin en iyi şefini seçmek için yarışmacılardan zorlu yemekleri en iyi şekilde yapmalarını ve yaratıcı sunumlar sergilemelerini bekliyor. Yarışmacılar her hafta takım halinde ya da bireysel olarak kaptanlık oyunu, dokunulmazlık oyunları ve ödül oyunu oynuyorlar. Kadro yarışmacıların kaldığı programda her hafta 1 isim programa veda ediyor. MasterChef Türkiye programı lezzetli sunumları, heyecanlı oyunları ve rekabet dolu dakikaları ile izleyenlerin beğenisini toplamaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye 22 Kasım Elenen İsim Kim Oldu?

MasterChef Türkiye programının son bölümü 22 Kasım akşamı ekrana geldi. Her hafta olduğu gibi bu haftada pazar gününde 1 yarışmacı programa veda etti. Kısa süre önce konsept değiştiren yarışmanın 22 Kasım bölümünde son eleme adayı seçildi ve eleme oyunu oynandı. Programın sıkı takipçileri ise elenen ismin kim olduğunu merak etti.

MasterChef Türkiye programının son bölümünde oynanan dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise kendi arasında dokunulmazlık oyunu oynadı. Mavi takımda yapılan oylama sonucunda haftanın 3. eleme adayı Sefa oldu. Hafta içinde seçilen diğer eleme adayları ise Ayyüce ve Uğur’du. Bu üç eleme adayı kendi aralarında eleme oyunu oynadılar. Somer Şef’in balık yemeğini hazırlayan 3 eleme adayının yemeklerinin tadımı yapıldı. Tadımdan sonra elenen ismin Ayyüce olduğu açıklandı.

MasterChef Türkiye 23 Kasım Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye programı bugün yayınlanacak bölümü ile yeni haftaya başlayacak. Programda her pazartesi olduğu gibi bugün yayınlanacak bölümde de kaptanlık oyunu oynanacak ve takımlar yeniden kurulacak. Kaptanlık oyununu kazanan isim ise merak ediliyor.

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25 Kas 2020 - 10:09 - Masterchef Türkiye 2020

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