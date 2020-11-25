Sadakatsiz Dizisi 8. Bölüm Full İzle! 25 Kasım Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Sadakatsiz Dizisi 8. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda ekrana gelmeye başlayan Sadakatsiz dizisi büyük beğeni toplamaya devam ediyor. Kanal D ekranlarının en iddialı yapımları arasında gösterilen Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. her bölümde çarpıcı sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba günleri yeni bölümleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un oynadığı Sadakatsiz dizisinin kadrosunda Melis Sezen ve Burak Sergen de rol alıyor. Ünlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım konusu ile de izleyenlerin beğenisini kazanmayı başarıyor. Doctor Foster dizisinden uyarlanan yapımda eşi Volkan tarafından aldatılan ve bütün arkadaşlarının kendisine yalan söylediğini öğrenen Asya’nın intikamı anlatılıyor. Başarılı bir doktor olan Asya’nın kocası Volkan ve arkadaşlarından intikam almak için girdiği yolda yaşadıklarının anlatıldığı yapım ilgi çekmeye devam ediyor. İzleyiciden de her bölümü ile oldukça iyi yorumlar alan yapım yeni sezonun en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

Sadakatsiz Dizisi 7. Bölümde Neler Oldu?

Sadakatsiz bölümü geçen hafta 7. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizi son bölümü ile yine sosyal medyada gündem oldu. Çarpıcı sahnelerin ekrana geldiği dizinin son bölümünde Volkan ile Asya arasındaki savaş gitgide daha da derinleşmeye başladı.

Sadakatsiz dizisinin son bölümünde yaşanan büyük yüzleşmeden sonra işler iyice karmaşık bir hal almaya başlar. Asya yaptığı onca plana rağmen büyük bir çıkmazın içine girmiştir. İşini kaybetme noktasına gelir. Volkan’ın çirkin tavırlarını sürdürmesi onu deli etse de buna aldırmamaya çalışır ve oğlunun velayetini almaya odaklanır. Bu sırada hastaneye yeni gelen doktor Turgay ile de aralarında yakınlık kurulur. Volkan ise Asya’nın Derin’in ailesinin yanında açıkladıkları yüzünden işte büyük bir sıkıntı yaşamaya başlar. Haluk’un projeden desteğini çekmesi Volkan’ı büyük bir çıkmaza sürükler. Asya ve Volkan arasındaki savaş çok daha şiddetli bir hal alır.

Sadakatsiz Dizisi 8. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Derin’in Asya’nın evine gitmesi dikkat çekti. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek.