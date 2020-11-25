Benim Adım Melek Dizisi 41. Bölüm Full İzle! 25 Kasım Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Benim Adım Melek Dizisi 41. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ
TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek heyecan dolu yepyeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana ilgi ile takip edilen dizi son haftalarda reyting başarısını da arttırmaya başladı. Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi konusu ve dramatik anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sevilen diziş her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.
Benim Adım Melek dizisinin başrollerinde Nehir Erdoğan ve Kutsi yer alıyor. Şerif Sezer, Kaan Çakır ve Mustafa Mert Koç gibi isimlerinde yer aldığı yapım senaryosu ile de beğeni toplamaya devam ediyor. Hayatı birdenbire değişen Melek’in mücadelesinin anlatıldığı dizi dramatik sahneleri ile izleyenlere duygusal anlar yaşatıyor. Yıllar önce ailesini terk eden ve evlenip Almanya’ya yerleşen Melek’in çocukları için baba evine geri dönmesini ve Gaziantep’te yaşayacaklarının anlatıldığı Benim Adım Melek dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.
Benim Adım Melek Dizisi 40. Bölümde Neler Oldu?
Benim Adım Melek dizisi heyecan dolu 40. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde yine birçok gelişme yaşandı. İşlerin herkes için karıştığı 40. bölüm ilgi ile izlendi.
Benim Adım Melek dizisinin son bölümünde oğlu hasta olmasına rağmen ona sarılamayan Melek çok üzgündür. Oğlunun yanında olamadığı için kendini suçlu hisseder. Halil ve Mirza dolandırıldıklarını anlarlar ve onları kandıran adamın peşine düşerler. Halil ve Mirza dolandırıcıyı ararken, Seyran ve Mithat arasında ise borç konusu büyümeye başlar. Seyran Mithat’ın borcunu ödemek için kredi çeker ancak Mithat bu çözümden hiç hoşlanmaz. Mahmut ise Mithat’ın borcunu ödemek için Kadriye’den para istemeye karar verir. Bu sırada Seyit Ali oğlu Mithat’ın senet imzaladığını duyar. Mithat’ın borç olayı büyürken, Alpay da Kerem ve Aslı’nın arkadaşlık ettiğini öğrenir. Buna çok sinirlenen Alpay, Aslı’nın Kerem ile görüşmesini yasaklar.
Benim Adım Melek Dizisi 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Benim Adım Melek dizisinde Seyit Ali’nin Mithat’ın borcu ile ilgili ne yapacağı, Aslı’nın Kerem ile görüşüp görüşmeyeceği ve Melek’in hastalığı merak ediliyor. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.
25 Kas 2020 - 10:31 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.