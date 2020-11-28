Kuzey Yıldızı İlk Aşk 41. Bölüm Full İzle! 28 Kasım Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuzey Yıldızı 41. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Eğlence dolu bölümleri ile iki sezondur başarılı bir şekilde yayın hayatına devam eden dizi izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kuzey Yıldızı dizisi her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da yeni bölümleri ile ekrana geliyor.

Show TV ekranlarının en iddialı yapımlarından biri olan Kuzey Yıldızı dizisinin başrollerini İsmail Demirci ve Aslıhan Güner oynuyor. İmkansız bir aşkı eğlenceli bir dil ile ekrana taşıyan yapım Kuzey ve Yıldız’ın yıllardır kavuşamamasını anlatıyor. Yıllar önce ayrılan Kuzey ve Yıldız’ın yeniden bir araya gelmesini ve aşkları için mücadele etmesini anlatan yapım kimi zaman eğlenceli kimi zaman dramatik sahneleri ile büyük beğeni topluyor. Dizide yaşanacak gelişmeler her hafta merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı 40. Bölümde Neler Oldu?

Kuzey Yıldızı dizisi 40. bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Son bölümü ile yine heyecanı zirveye taşıyan dizide Kuzey ve Yıldız yine birçok engelle karşı karşıya kalırlar. Dizinin son bölümünde Kuzey’in kınaya yetişip yetişemeyeceği merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı dizisinin son bölümünde karakoldaki engeli de aşmayı başaran Kuzey ve Yıldız bu sefer vuslata ermek için mücadeleyi bırakmazlar. Kavuşmalarına bu kadar az kalmışken başlarına gelecek bütün felaketlerle baş etmeye hazırdırlar. Bir taraftan kına yaklaşırken, diğer yandan bu aşkın karşısına yeni bir engel çıkar. Cevher ismindeki bu engel Kuzey ve Sefer’in başına çeşit çeşit çorap örmektedir. Cevher Kuzey ve Yıldız aşkının önünde engel olmaya devam ederken, diğer engel de yeniden ortaya çıkmıştır. Bu aşkın en eski düşmanı Yaşar’ın hafızası yerine gelmiş ve Kuzey’e olan öfkesi yeniden başlamıştır. Kadıoğulları ve Molaoğulları işbirliği ile bu vuslatın gerçekleşmesi için çalışırken, Kuzey’in başına bela açılır. Kuzey ne olursa olsun kınaya gitmekte kararlıdır. Ancak bu düşündüğü kadar kolay olmaz.

Kuzey Yıldızı 41. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı dizisinin son bölümünde yaşananlar ikilinin kavuşup kavuşamayacağını merak ettirdi. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV’de.