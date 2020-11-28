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- 28 Kas 2020 - 12:05

Kefaret Dizisi 2. Bölüm Full İzle Star TV! 29 Kasım Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kefaret 2. Bölüm izle makalemizle birlikte, Kefaret dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Kefaret 2. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Kefaret 2. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Kefaret dizisi ve 2. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Kefaret Dizisi 2. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarında geçen hafta ilk bölümü ile ekrana gelen Kefaret dizisi izleyiciden büyük beğeni topladı. Yayınlanan ilk bölümü ile takdir kazanmayı başaran dizinin yeni bölümü ise merak ediliyor. İlk bölümde ekrana gelen sahneleri ile heyecanı arttıran dizide yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Kefaret dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanmaya devam edecek.

Kefaret dizisinin başrollerini Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat paylaşıyor. Dizide Yurdaer Okur, Ege Kökenli ve Özge Özacar gibi isimler de yer alıyor. Ünlü oyuncuların rol aldığı yapımda kızının kaybolması ile hayatı cehenneme dönen Zeynep’in hikayesi anlatılıyor. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli isimli romanından uyarlanan Kefaret dizisinde yaşanacak gelişmeler şimdiden merak konusu olmaya başladı bile. İlk bölümü ile sevilen dizinin ikinci bölüm fragmanı araştırılıyor.

Kefaret Dizisinin İlk Bölümünde Neler Yaşandı?

Kefaret dizisi geçen hafta ilk bölümü ile ekrana geldi. Karakterlerin tanıtıldığı ilk bölüm hikayesi ile ilgi çekmeyi başardı. Zeynep’in intihar sahnesi ile başlayan dizi heyecanlı bölümü ile ekrana geldi. Kefaret dizisinin ilk bölümü heyecanla takip edildi.

Kefaret dizisinin ekrana gelen ilk bölümünde harika bir hayatı olan Zeynep’in sokaklara düşmesi ekrana geldi. Doktor eşi Ahmet ve iki çocuğu ile mutlu bir hayat yaşayan Zeynep’in hayatı kızının kaybolması ile cehenneme dönüşür. Kızını bulmayı her şeyden daha çok isteyen Zeynep’in en büyük destekçisi ise komiser Sinan olur. Bu olay için İstanbul’dan Zeynep’in yaşadığı kasabaya gelen Sinan komiser, Zeynep’in kızını bulmak için büyün yolları dener. Yıllarca umut eden Zeynep, 5 yılın sonunda hiçbir umudu kalmayınca intihar etmeye kakışır. Tam hayatına son verecekken gelen bir haber ise yeni bir umut olmaktadır.

Kefaret Dizisinin 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kefaret dizisinin ilk bölümünden sonra yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep kızı ile ilgili bir ipucu bulmuşken oğlunun evden kaçması ise ortalığı karıştırdı. Dizinin yeni bölümü 29 kasım pazar akşamı FOX TV’de.

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28 Kas 2020 - 12:05 - Dizi Fragmanları

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