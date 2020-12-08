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- 08 Ara 2020 - 22:03

Sadakatsiz Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 9 Aralık Sadakatsiz Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sadakatsiz 9. Bölüm izle makalemizle birlikte, Sadakatsiz dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Sadakatsiz 9. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Sadakatsiz 9. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Sadakatsiz dizisi ve 9. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Sadakatsiz Dizisi 9. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarında bu sezon yayınlanamaya başlayan Sadakatsiz dizisi heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Sadakatsiz dizisi her hafta izleyenleri ekrana kilitlemeyi başarıyor. Sevilen dizi farklı hikayesi ve çarpıcı sahneleri ile ilk bölümünden beri sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Sadakatsiz dizisi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor.

Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk yer alıyor. İkiliye dizide Burak Sergen ve Melis Sezen gibi isimler de eşlik ediyor. Sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra farklı hikayesi ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Doctor Foster isimli diziden uyarlanan yapım kocası Volkan ve oğlu Ali ile beraber harika bir hayat yaşayan Asya’nın bir anda hayatının mahvolmasını anlatıyor. Kocası Volkan’ın kendisini aldattığını öğrenen Asya, kendinden hiç beklemediği şeyler yaparak, intikam almaya çalışıyor. Gerilim dram türünde ekrana gelen yapım ilk günden beri büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Sadakatsiz Dizisi 8. Bölümde Neler Yaşandı?

Sadakatsiz dizisi geçen hafta 8. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Derin’in hamleleri şaşkınlık yaratırken, Ali için devam eden savaşın varacağı nokta ise merak konusu oldu. Sadakatsiz dizisi 8. bölümün final sahnesi ile ekrana damgasını vurdu.

Sadakatsiz dizisinin ekrana gelen son bölümünde heyecan doruğa yükseldi. Dizide Volkan ile Asya arasındaki savaş gittikçe şiddetlenmeye başlar. Bütün kozlarını açık açık oynamaya başlayan Asya resmen Volkan’a meydan okur. Savaşmayı bırakmaya niyeti olmayan Volkan ise gerçekleri gizleyerek yaşamaya devam eder. Asya oğlu Ali’nin babasının yaptıklarını öğrenmesini ve kendisini seçmesini beklerken, Volkan korkar ve Ali’ye gerçekleri anlatamaz. Asya ve Volkan Ali’yi kazanmak için korkunç bir savaşa girmişken, Derin ise Volkan ve bebeği ile mutlu bir hayata başlamak ister.

Sadakatsiz Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sadakatsiz dizisi yayınlanan son bölümün final sahnesi ile heyecanı doruğa çıkardı. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.

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08 Ara 2020 - 22:03 - Dizi Fragmanları

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