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- 03 Ara 2020 - 09:06

SON DAKİKA! 5 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
Siirt'te 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD), Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde saat 08.45'te 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 20 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD, Kurtalan ilçesindeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığını duyurdu.
# AFAD, siirt, deprem

03 Ara 2020 - 09:06 AA Ankara- Gündem

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