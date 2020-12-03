Haberler Ankara Haberler Ankara
- 03 Ara 2020 - 09:29

MasterChef Tek Parça 3 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! Masterchef Türkiye 113. Bölüm Full İzle!

Masterchef 3 Aralık Full tek parça izle, Masterchef 113. Bölüm izle! Sorguları son zamanların en çok araştırılan konuları olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Sizler için özel olarak Hazırladığımız Masterchef 113. Bölüm izle makalemizle birlikte Masterchef 3 Aralık tarihinde neler olduğunu net bir şekilde görebilirsiniz. Büyük bir heyecanla ve tüm hızıyla devam eden, ekranların reyting rekortmeni programı Masterchef ile ilgili video ve linkleri görmek için haberimizin devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
ABONE OL Google News Sayfamız

MasterChef Tek Parça 3 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! TIKLAYINIZ

Dünyanın ne zorlu yemek yarışması MasterChef heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye yayınlanan her bölümü ile reytinglerde birinci sıraya yerleşmeye devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programın yani bölümleri merakla bekleniyor. MasterChef Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. Deneyimli jüri üyeleri yarışmacılardan zorlu lezzetleri yaratıcı sunumlarla ortaya koymalarını bekliyor. Türkiye’nin en iyi şefi olmak için mücadele eden yarışmacılar kimi zaman takım halinde kimi zamansa bireysel olarak mücadele ediyorlar. Rekabetin her geçen gün artmaya devam ettiği programda finale yaklaşılan bu günlerde heyecan da zirveye çıktı. MasterChef Türkiye programının ekrana gelen her bölümü ile ile takip edilemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 1 Aralık Bölümünde Neler Yaşandı?

MasterChef Türkiye programı en son 1 Aralık günü ekrana geldi. Programın salı günü ekrana gelen programında her hafta olduğu gibi ödül oyunu oynandı. Her gün Türkiye’nin en iyi şefi olmak için mücadele eden yarışmacılar 1 Aralık günü de 25 bin liralık ödül için mücadele ettiler.

MasterChef Türkiye’nin 1 Aralık salı günü ekrana gelen 112. bölümünde ödül oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği ilk turda takımlar Arnavut ciğeri hazırladı. Şefler verdikleri 30 dakikanın sonunda ilk turun elenen isimlerini Emir ve Sefa olarak açıkladı. Diğer yarışmacılar bir üst tura çıkarak ciğer şiş hazırladılar. Şefler ciğer şiş için yarışmacılara 35 dakika süre verdi. Sürenin sonunda ise Barbaros, Özgül ve Eray finale kaldı. Final turunda ise yarışmacılarında Edirne tava ciğeri yapmaları istendi. 35 dakikalık sürenin sonunda tadım yapan şefler 25 bin liralık ödülün sahibinin Eray olduğunu açıkladı.

MasterChef Türkiye 3 Aralık Bölümü Tanıtım Filmi Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye programı bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekrana gelecek. Yeni haftanın ilk eleme adayının belli olacağı 3 Aralık programı bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.

# Masterchef, perşembe, tv8, tv8 canlı, türkiye, pazar, Masterchef Türkiye, mehmet yalçınkaya, Cumartesi

03 Ara 2020 - 09:29 - Masterchef Türkiye 2020

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!” mask
Masterchef’te Son İfşa Şoku Yeri Göğü İnletti! Şampiyon Belli Oldu! “Hadi Hayırlı Olsun!”
Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi? mask
Masterchef Barbaros Saç Baş Yoldurdu! O Hareketleri Milyonları İrrite Etti! Acun Diskalifiye Edecek Mi?
Masterchef Danilo Şef Damar Tıkadı! Artık İzleyenlerde Sabır Kalmadı, Dişi Kırılanlar Var! Ne Zaman Düzelecek? mask
Masterchef Danilo Şef Damar Tıkadı! Artık İzleyenlerde Sabır Kalmadı, Dişi Kırılanlar Var! Ne Zaman Düzelecek?
Masterchef’te İfşa Şokları Programın Sonunu Getiriyor Mu? Acun Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Herkes Şah Mat Oldu! mask
Masterchef’te İfşa Şokları Programın Sonunu Getiriyor Mu? Acun Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Herkes Şah Mat Oldu!
Masterchef, Mehmet Şefin Psikolojisini mi Bozdu? Bu Hareketleri Gören Herkes Şaştı Kaldı! “Neler Oluyor Mehmet Şef” mask
Masterchef, Mehmet Şefin Psikolojisini mi Bozdu? Bu Hareketleri Gören Herkes Şaştı Kaldı! “Neler Oluyor Mehmet Şef”
Masterchef Yarışmasındaki Aşk iddiası Ortalığı Fena Karıştırdı! Ayyüce Her Şeyi Tek Tek Anlattı! "Emir'le Çok Güzel Bir İlişkimiz Var..." mask
Masterchef Yarışmasındaki Aşk iddiası Ortalığı Fena Karıştırdı! Ayyüce Her Şeyi Tek Tek Anlattı! "Emir'le Çok Güzel Bir İlişkimiz Var..."
Acun Ilıcalı Sessizliğini Öyle Bir Bozdu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Diskalifiye Edilen Uğur Hakkında Açıklamaları Milyonları Şok Etti! mask
Acun Ilıcalı Sessizliğini Öyle Bir Bozdu Ki, Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Diskalifiye Edilen Uğur Hakkında Açıklamaları Milyonları Şok Etti!
Masterchef Yarışmacısı Emir Elidemir Ne Mezunu? Emir Elidemir’in Mezun Olduğu Okulu Görünce “Aferin, Hakkını Veriyor!” Diyeceksiniz! mask
Masterchef Yarışmacısı Emir Elidemir Ne Mezunu? Emir Elidemir’in Mezun Olduğu Okulu Görünce “Aferin, Hakkını Veriyor!” Diyeceksiniz!
MasterChef Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Nereli? Barbaros Yoloğlu’un Nereli Olduğunu Öğrenenler “Şaşırdık” Diyorlar! mask
MasterChef Yarışmacısı Barbaros Yoloğlu Nereli? Barbaros Yoloğlu’un Nereli Olduğunu Öğrenenler “Şaşırdık” Diyorlar!
Mehmet Şef Parmaklarını Nasıl Kaybetti? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın Sol Elinin Hikayesi… mask
Mehmet Şef Parmaklarını Nasıl Kaybetti? MasterChef Mehmet Yalçınkaya'nın Sol Elinin Hikayesi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Zuhal Topal'la Sofrada 489. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık 2020 Puan Durumu... mask
Zuhal Topal'la Sofrada 489. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Sofrada 3 Aralık 2020 Puan Durumu...
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle! mask
Esra Erol’da Bugün Tamamı Tek Parça 3 Aralık 2020 Perşembe ATV Canlı İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Doya Doya Moda 103. Bölüm Full İzle Youtube! Doya Doya Moda 2 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu? mask
Doya Doya Moda 103. Bölüm Full İzle Youtube! Doya Doya Moda 2 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu?
Kuruluş Osman Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 2 Aralık Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kuruluş Osman Dizisi 36. Bölüm Full İzle! 2 Aralık Kuruluş Oman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 2 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Doğduğun Ev Kaderindir Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 2 Aralık Doğduğun Ev Kaderindir Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL