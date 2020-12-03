MasterChef Tek Parça 3 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! Masterchef Türkiye 113. Bölüm Full İzle!

MasterChef Tek Parça 3 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! TIKLAYINIZ

Dünyanın ne zorlu yemek yarışması MasterChef heyecan ve rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması MasterChef Türkiye yayınlanan her bölümü ile reytinglerde birinci sıraya yerleşmeye devam ediyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı programın yani bölümleri merakla bekleniyor. MasterChef Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyesi koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya oturuyor. Deneyimli jüri üyeleri yarışmacılardan zorlu lezzetleri yaratıcı sunumlarla ortaya koymalarını bekliyor. Türkiye’nin en iyi şefi olmak için mücadele eden yarışmacılar kimi zaman takım halinde kimi zamansa bireysel olarak mücadele ediyorlar. Rekabetin her geçen gün artmaya devam ettiği programda finale yaklaşılan bu günlerde heyecan da zirveye çıktı. MasterChef Türkiye programının ekrana gelen her bölümü ile ile takip edilemeye devam ediyor.

MasterChef Türkiye 1 Aralık Bölümünde Neler Yaşandı?

MasterChef Türkiye programı en son 1 Aralık günü ekrana geldi. Programın salı günü ekrana gelen programında her hafta olduğu gibi ödül oyunu oynandı. Her gün Türkiye’nin en iyi şefi olmak için mücadele eden yarışmacılar 1 Aralık günü de 25 bin liralık ödül için mücadele ettiler.

MasterChef Türkiye’nin 1 Aralık salı günü ekrana gelen 112. bölümünde ödül oyunu oynandı. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği ilk turda takımlar Arnavut ciğeri hazırladı. Şefler verdikleri 30 dakikanın sonunda ilk turun elenen isimlerini Emir ve Sefa olarak açıkladı. Diğer yarışmacılar bir üst tura çıkarak ciğer şiş hazırladılar. Şefler ciğer şiş için yarışmacılara 35 dakika süre verdi. Sürenin sonunda ise Barbaros, Özgül ve Eray finale kaldı. Final turunda ise yarışmacılarında Edirne tava ciğeri yapmaları istendi. 35 dakikalık sürenin sonunda tadım yapan şefler 25 bin liralık ödülün sahibinin Eray olduğunu açıkladı.

MasterChef Türkiye 3 Aralık Bölümü Tanıtım Filmi Yayınlandı Mı?

MasterChef Türkiye programı bugün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile ekrana gelecek. Yeni haftanın ilk eleme adayının belli olacağı 3 Aralık programı bugün saat 20.00’da TV8 ekranlarında olacak.