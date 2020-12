Ramo Dizisi 23. Bölüm Full İzle! 4 Aralık Ramo 23. Bölüm: Yavuz ve Cihangir Anlaşıyor

Ramo Dizisi 23. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip edilen Ramo dizisinin her bölümünde heyecan yükseliyor. Sevilen yapım her hafta izleyenleri ekrana çekmeyi başarıyor. Ramo dizisi her hafta cuma günleri saat 20.00’da aksiyon dolu sahneleri ile izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Show TV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Ramo dizisinin başrollerini Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç oynuyor. İkiliye yapımda Olgun Şimşek, İdil Fırat ve İlker Aksum gibi isimler de eşlik ediyor. Ünlü oyuncularla dolu kadrosu ile dikkat çeken yapım senaryosu ile de büyük beğeni topluyor. Adalet arayan Ramo’nun Adana’da başlayan ve İstanbul’da devam eden mücadelesinin anlatıldığı yapımda her hafta aksiyon dolu sahneler ekrana geliyor. Ailesi ve kendisi için adalet arayan Ramo bir yandan İstanbul mafyasını çökertmeye çalışırken diğer taraftan da aşık olduğu Sibel’i korumaya çalışır. Ramo dizisinin heyecan dolu yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor.

Ramo Dizisi 22. Bölümde Neler Yaşandı?

Ramo dizisi geçen hafta 22. bölümü ile ekrana geldi. Yayınlanan son bölümde Ramo yine çaresiz şekilde beklemediği bir ikilem içinde kalır. Sibel ise Ramo’ya yardım etmeye çalışırken beklemediği tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır.

Ramo dizisinin ekrana gelen son bölümünde Ramo Cihangir’in eline düşer. Cihangir Ramo’yu öldürme konusunda son derece istekli olsa da üstündeki kişiler buna izin vermez. İstanbul mafyasına yıllardır aradıkları Sarraf’ı teslim eden Ramo’nun hayatını bağışlamak isterler. Ancak bunun için tek bir şartları vardır. Ramo’dan kendi hayatını kurtarmak için başka birini öldürmesini isterler ancak ölümünü istedikleri kişiyi öldürmek Ramo için imkansızdır. Bu sırada Sibel Ramo’nun düşürülüğü tuzağı öğrenir. Sibel Ramo’ya yardım etmeye çalışırken kendi başını belaya sokar.

Ramo Dizisi 23. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Ramo dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra Sibel’in canını kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu. Dizi yepyeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Show TV’de.