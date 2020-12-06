Denizlispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

Büyütmek için resme tıklayın

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor ile yapacağı karşılaşma için Denizli'ye geldi. İstanbul'dan özel uçakla Çardak Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle havalimanından ayrılarak geniş güvenlik önlemleri altında Pamukkale ilçesinde kalacakları otele geçti.

Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda yer almadı.Yukatel Denizlispor ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçından notlar

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, geçen hafta 4-3 kaybettikleri Beşiktaş maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Erol Bulut, Denizlispor maçında Mauricio Lemos, Diego Perotti, Luiz Gustavo ve Filip Novak'ın yerine Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Caner Erkin'e şans verdi.

Yukatel Denizlispor'un başında ikinci maçına çıkan teknik direktör Kenan Atik ise geçen hafta 3-3 berabere kaldıkları Medipol Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde 1 oyuncuyu değiştirdi. Tiago Lopes'in yerine Zakarya Bergdich mücadele etti.

Müsabaka öncesinde, vefat eden A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Raşit Karasu için saygı duruşunda bulunuldu.

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin maçın kamp kadrosu belli oldu. Yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testi negatife dönen Enner Valencia da maç kadrosuna dahil edildi. Aynı durumdaki Sinan Gümüş ise kadroda yer almadı.

Tolga Ciğerci de uzun bir süre sonra kadroda kendine yer buldu. Sarı kart cezalısı Luiz Gustavo'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Mauricio Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti ile çalışmalarını salonda sürdüren Mbwana Samatta, kadroya dahil edilmedi.

Takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nazım Sangare ve Harun Tekin de kadroda bulunmuyor.

Fenerbahçe'de Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosu belli oldu. Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Ozan Tufan, Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Mame Thiam, Enner Valencia, Papiss Cisse.

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, ligde yarın 41. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında 1983-1984 sezonunda başlayan rekabette geride kalan 40 maçta sarı-lacivertliler 26, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet elde etti, 10 müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 91 golüne, Denizlispor 36 golle karşılık verdi.

- Denizlispor galibiyete hasret

Denizlispor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile yaptığı son 12 maçta galibiyete ulaşamadı.Fenerbahçe karşısında lig maçlarında son galibiyetini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında, 18 Mart 2005 tarihinde evinde 2-0'lık sonuçla alan yeşil-siyahlı takım, daha sonraki 12 randevudan 8'ini kaybetti, 4'ünde berabere kaldı.

- Fenerbahçe, son 8 maçın 7'sini kazandı

Fenerbahçe, Denizlispor ile ligde yaptığı son 8 maçın 7'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, 2006-2007 sezonunun ikinci yarısında evinde 2-2 berabere kaldığı rakibiyle daha sonra 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 ve 2019-2020'de oynadığı maçların 7'sini kazandı.

Bu süreçte 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynanan son karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

- Denizli'deki maçlar

Fenerbahçe ile Denizlispor arasında Denizli'de yapılan lig maçlarında Fenerbahçe'nin 5 galibiyet fazlası bulunuyor.

İki takım arasında Denizli Atatürk Stadı'nda yapılan 20 lig maçında Fenerbahçe 9, Denizlispor 4 galibiyet elde ederken, 7 maç da berabere sonuçlandı.

Denizli'de sarı-lacivertlilerin 27 golüne, yeşil-siyahlılar 18 golle yanıt verdi.

Denizlispor, Fenerbahçe'ye karşı evindeki son 4 lig maçını yitirdi.

- Fenerbahçe'nin farklı galibiyetleri

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden 2'sini Denizlispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertliler, 1984-1985 ve 1996-1997 sezonlarında yeşil-siyahlı takımla Kadıköy'de yaptığı maçlardan 7-0'lık sonuçlarla galip ayrıldı.