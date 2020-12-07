MasterChef Tek Parça 7 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! MasterChef Türkiye 116. Bölüm Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?

MasterChef Tek Parça 7 Aralık 2020 TV8 Canlı izle! TIKLAYINIZ

Dünyanın en zorlu yemek yarışması MasterChef TV8 ekranlarında rekabet dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Reyting rekortmeni programda her hafta elenecek isim merakla bekleniyor. Heyecan dolu bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitleyen yarışmada yaşananlar ilgi ile takip ediliyor. MasterChef Türkiye her hafta pazartesi, salı, perşembe, cumartesi ve pazar günleri saat 20.00’da TV8 ekranlarında yayınlanamaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye programının jüri üyesi koltuğunda Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna oturuyor. Programın hem sunuculuğunu hem de jüri üyeliğini yapan deneyimli şefler yarışmacılardan zorlu lezzetleri en yaratıcı sunumlarla ortaya koymalarını istiyor. Türkiye’nin en iyi şefi olmak için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her hafta pazartesi günleri kaptanlık için mücadele ediyor. Hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ile pazar günleri ise elenen isim belli oluyor. Sadece 7 yarışmacının kaldığı programda her hafta heyecan giderek artıyor. MasterChef Türkiye programının kazananı ise merakla bekleniyor.

MasterChef Türkiye Programı 6 Aralıkta Neler Yaşandı, Elenen İsim Kim Oldu?

MasterChef Türkiye programının son bölümü 6 aralık akşamı ekrana geldi. Eleme oyununun oynanacağı 6 aralık programında kırmızı ve mavi takım suşi yaptılar. Mavi takımın dokunulmazlığı kazanması ile kırmızı takım direkt eleme oyunu oynamaya başladı. Haftanın diğer dokunulmazlıklarını da kaybeden kırmızı takım yarışmacıları Eray, Serhat ve Ebru eleme oyununda karşı karşıya geldiler.

Eleme oyununda kırmızı takım yarışmacıları Ebru, Serhat ve Eray Mehmet Şef’in imza yemeği olan karides tarhana crumble için tezgah başına geçtiler. Sürenin sonunda tadım gerçekleştiren şefler en iyi yemeği yapan ismi Serhat olarak açıkladılar. Eray ve Ebru’nun kaldığı eleme postasında elenen isim ise Ebru oldu. Hafta boyunca kırmızı takımda yarışan Ebru’nun da elenmesi ile yarışmada sadece 6 isim kaldı.

MasterChef Türkiye 7 Aralık Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı?

MasterChef Türkiye programının bu akşam ekrana gelecek bölümünde takımlar yeniden kurulacak. Kaptanlık oyununun oynanacağı yeni bölüm saat 20.00’da TV8 ekranlarında izleyicisi ile buluşacak.