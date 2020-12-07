FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! 7 Aralık 2020 Selçuk Tepeli FOX Haber Canlı İzle

FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli Canlı İzle! TIKLAYINIZ

Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteni Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber çarpıcı olay ve gündemleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan en çarpıcı gelişmeleri ekrana taşıyan ana haber bülteni, şeffaf ve cesur habercilik anlayışı ile reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Türkiye’nin en sevilen ana haber bülteni Selçuk Tepeli’nin sunumu ile hafta içi her akşam saat 19.00’da ekrana gelmeye devam ediyor.

Fatih Portakal’ın FOX TV’den ayrılması üzerine ana haber spikeri olarak izleyici karşısına çıkan gazeteci Selçuk Tepeli, izleyicinin takdirinin toplamaya devam ediyor. Akıcı ve açık sunumu ile her akşam izleyenleri ekrana çeken başarılı spiker en çarpıcı gündemleri halka aktarıyor. Hem dünyadan hem de Türkiye’den en önemli başlıkları şeffaf ve objektif şekilde sunan Selçuk Tepeli, FOX TV Ana Haber bültenine ilgi toplamayı başarıyor. Türkiye’nin reyting rekortmeni ana haber bülteni her akşam ekrana geliyor.

Selçuk Tepeli FOX TV Ana Haber Gündemleri Neler?

Selçuk Tepeli’nin başarılı sunumu ile Türkiye’nin en çok izlenen ana haber bülteninde hem dünyadan hem Türkiye’den en çarpıcı gündemler, yaşanan ilginç olaylar ve gelişmeler ekrana gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın gündemi olan salgın haberlerini, siyasi anlaşma ve politik değişiklikleri, spor haberlerini ve çeşitli illerde yaşanan ilginç olayları ekrana getiren FOX ana haber bülteni ilgi ile takip ediliyor.

Selçuk Tepeli FOX TV Ana Haber bülteninde siyasi isimler, ekonomistler ve uzman doktorlar yayına misafir ediliyor. Ana haberde gündem olan olay ve konuların uzman isimlerle de konuşulduğu yayın tüm Türkiye tarafından ilgi ile takip ediliyor. Selçuk Tepeli’nin sunumu ile ekrana gelen ana haber bülteni hem habercilik anlayışı hem de gündemlerin derinleştirilmesi ile en çok izlenen ana haber olmaya devam ediyor. Hafta içi Selçuk Tepeli’nin sunduğu ana haberleri hafta sonları ise Gülbin Tosun sunuyor.

7 Aralık Selçuk Tepeli FOX Ana Haber Canlı Yayın Saat 19.00’da

Selçuk Tepeli’nin sunumu ile hafta içi her gün ekrana gelen FOX TV Ana Haber bülteni en güncel gelişme ve haberlerle bu akşam saat 19.00’da canlı yayın ile ekranda olacak.