Uyanış Büyük Selçuklu 11. Bölüm Full İzle TRT1! 7 Aralık Uyanış Büyük Selçuklu 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Uyanış Büyük Selçuklu 11. Bölüm Full İzle TRT1! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında bu sezon ekrana gelmeye başlayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi heyecan ve aksiyon dolu bölümleri ile yayın hayatına devam ediyor. Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen dizi her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da yeni bölümleri ile TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Gürkan Uygun gibi birçok ünlü isim yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken yapım senaryosu ile de beğeni toplamaya devam ediyor. Sevilen dönem dizisinde Selçuklu Devleti’nde Melikşah’ın tahta geçmesi ile yaşanalar anlatılıyor. Melikşah’ın tahta geçmesi ile içerde ve dışarıda verilen mücadelelerin anlatıldığı yapımda saray entrikaları ve aşklar da konu alınıyor. Heyecan dolu bölümleri ve aksiyonlu sahneleri ile sevilen dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 10. Bölümde Neler Oldu?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi geçen hafta 10. bölümü ile ekrana geldi. Aksiyon dolu geçen son bölümde Sencer yeni maceralara atılırken, Terken ve Elçin ise bambaşka planların içindedir. Dizinin son bölümü yine ilgi ile izlendi.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Yorgos’un kutsal emanetleri Kuvel Kalesi’ne sakladığını öğrenen Sencer kaleye sızmayı başarır. Sencer’in içeri girdiğini öğrenen Andreas ise elini çabuk tutup Sencer’i köşeye sıkıştırmaya çalışır. Hem Turna’nın aldığı ölümcül yaranın hesabını sormak hem de kutsal emanetleri ele geçirmeye çalışan Sencer’in kaleden sağ çıkıp çıkamayacağı ise merak edildi. Bu sırada Melikşah’ın Başulu’dan çocuğu olduğundan şüphelenen Terken ise Başulu’nun mezarına ve ölmeden önce esir edildiği evi bulmayı başarır. Elçin ise Büyük Selçuklu ise Anadolu obaları arasına fitne sokan Kasım’ın casusunu ele geçirir.

Uyanış Büyük Selçuklu Dizisi 11. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan son bölümünden sonra Sencer’in kaleden nasıl çıkacağı ve Terken’in aradığı sırra ulaşıp ulaşamayacağı merak konusu oldu. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.