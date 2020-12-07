Sefirin Kızı Dizisi 31. Bölüm Full İzle Star TV! 7 Aralık Sefirin Kızı 31. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sefirin Kızı Dizisi 31. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Her hafta yeni gerçeklerin ortaya çıktığı yapım ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana seyircinin takdirini kazanmayı başaran Sefirin Kızı dizisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri olan Sefirin Kızı her hafta pazartesi günleri saat 20.00’da Star TV ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Sefirin Kızı dizisinin başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. Ünlü oyuncularla dolu güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım efsanevi senaryosu ile de beğeni topluyor. Yarıcının oğlu Sancar ile elçinin kızı Nare’nin destan olan aşk hikayelerinin anlatıldığı yapımda, aile ve arkadaşlık konuları da ele alınıyor. Sancar ve Nare’nin aşkları ve birbirleri için verdikleri mücadelenin anlatıldığı yapımda her hafta beklenmedik gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İlgi ile izlenen dizide yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Sefirin Kızı Dizisi 30. Bölümde Neler Yaşandı?

Sefirin Kızı dizisi geçen hafta 30. bölümü ile ekrana geldi. Sancar ve Nare’nin kavuşmalarının merakla beklendiği bölümde iki aşığın birbirleri ile ilgili fark ettikleri yeni gerçekler ise ortalığı karıştırır. Dizinin son yayınlanan bölümü yine merakla izlendi.

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Kahraman Sahra’nın işlediği Loki cinayetini üstlenir. Cinayeti üstlenen Kahraman, olayın polise gitmemesi için Sancar’a Menekşe ile Loki’nin ilişkisi olduğunu anlatır. Bunu öğrenen Sancar ise bebeğinin annesinin başı belaya girmesin diye cinayeti ört bas etmesi kabul eder. Bunu duyan Nare ise deliye döner. Bu sırada Sancar ve ailesinin gelin bohçası ve gelin hamamı adetleri ise Nare’nin üstüne gelmeye başlar. Sancar ve Nare yıllar sonra kavuşmaya bu kadar yaklaşmışken aralarında nasıl bir kültür farkı olduğunu anlamaya başlarlar.

Sefirin Kızı Dizisi 31. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sefirin Kızı dizisinin son bölümünde Nare ve Sancar’ın farklılıklarının ortaya çıkması, ikilinin evlenip evlenemeyeceğini merak ettirdi. İzleyicinin merakla beklediği yeni bölüm ise bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.