Doya Doya Moda 106. Bölüm Canlı İzle! Doya Doya Moda 7 Aralık Günün Birincisi Kim Oldu?

TV8 ekranlarının en çok izlenen gündüz kuşağı programlarından Doya Doya Moda yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Rekabet ve eğlenceli dolu programda 7 büyük beden kadın moda konusundaki iddialarını kanıtlamak için podyuma çıktığı programın her bölümü ilgi ile izleniyor. Doya Doya Moda programı hafta içi her gün saat 14.15’te TV8 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

TV ekranlarının sevilen moda yarışmasının jüri üyesi koltuğunda Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, Kadir Doğulu ve Uğurkan Erez oturuyor. Deneyimli jüri üyesinden yüksek puan almaya çalışan 7 büyük beden kadın haftanın her günü konsepte en uygun kombini yapmak için kıyasıya mücadele ediyor. Haftanın her günü farklı bir konsepti hazırlayan yarışmacılar hem modadaki iddialarını kanıtlayamaya hem de büyük ödülün sahibi olmaya çalışıyor. Hafta boyunca en yüksek puanı alan yarışmacının altın kolyeyi boynuna taktığı programda en düşük puanı alan isim ise yarışmaya veda ediyor. Doya Doya Moda programında her hafta elenecek isim merakla bekleniyor.

Doya Doya Moda 4 Aralık Haftanın Birincisi Kim Oldu?

Doya Doya Moda programı geçen haftanın son programı ile 4 Aralık günü ekrana geldi. 30 Kasım 4 Aralık haftasının en iyi yarışmacısının belli olduğu bölümde elenen isim de açıklandı. Heyecan dolu geçen haftanın son bölümünde yarışmacılar “ Güzellik Yarışmasında Finalist Oluyorlar” konsepti için kombin yaptılar. Eğlence dolu geçen bölümden sonra birinci olan isim altın kolyeyi boynuna taktı.

Doya Doya Moda programının ekrana gelen son bölümünde geçen haftanın birinci olan ismi açıklandı. 93 puan alan Rabia haftanın birincisi olmayı başardı. Rabia altın kolyeyi kazanırken Aleyna ve Birben ise en düşük puanları alarak eleme postasına düştüler. Jüri elenen ismi Aleyna olarak açıkladı.

Doya Doya Moda 7 Aralık Günün Birincisi Belli Oldu Mu?

Doya Doya Moda programı yeni haftanın ilk programı ile bugün ekrana gelecek. Elenen Aleyna’nın yerine yarışmaya yeni katılacak ismin henüz açıklanmadığı programda 7 Aralık puan durumu da belli değil. Puan durumları açıklandıktan sonra haberimizden öğrenebilirsiniz.