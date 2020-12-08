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- 08 Ara 2020 - 11:39

Baraj Dizisi 17. Bölüm Full İzle FOX TV! 8 Aralık Baraj Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Baraj 17. Bölüm izle, Baraj son bölüm izle, Baraj 17. Bölüm fragmanı izle araştırması yapan kişiler için hazırladığımız Baraj 17. Bölüm izle makalemizle birlikte dizideki tüm önemli anları sizlerle paylaşıyoruz. Aynı zamanda dizinin tamamını da tek parça olarak izlemenizi sağlıyoruz. Baraj 17. Bölüm tek parça izle seçeneğinden faydalanarak diziyi izlemek için yazımızın devamına göz atabilirsiniz…

Elif Duman
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Baraj Dizisi 17. Bölüm Full İzle FOX TV! TIKLAYINIZ

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Baraj heyecan dolu bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlanan ilk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen dizide her hafta yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor. Yeşilçam filminden uyarlanan yapım yeni bölümleri ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Baraj dizisi her hafta salı günleri yeni bölümleri ile saat 20.00’da ekrana geliyor.

FOX TV’nin en iddialı yapımları arasında gösterilen Baraj dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve farklı senaryosu ile ilgi çekiyor. Başrollerini Feyyaz Duman, Biran Damla Yılmaz, Burak Yörük ve Sumru Yavrucuk’un paylaştığı Baraj dizisi ilginç senaryosu ile izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Baraj dizisinde internet üzerinden tanışan Nazım ve Nehir’in yalanlarla başlayan aşk hikayeleri anlatılıyor. Dolandırıcılık yapan Nehir ile Nazım internetten tanıştıktan sonra Nehir fotoğrafını atar. Nehir’in güzelliğini gören Nazım ise yüzündeki yaradan utanır ve çalıştığı barajdaki İstanbullu Tarık’ın fotoğrafını gönderir. Nehir’in baraja gelmesi ile işler karışır ve üçlü kendilerini beklemedikleri bir aşk üçgeninin içinde bulur. Herkesin sırlarının olduğu hikayede gerçekler ise zaman içinde ortaya çıkmaya başlar.

Baraj Dizisi 16. Bölümde Neler Yaşandı?

Baraj dizisi geçen hafta 16. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde heyecan yine zirveye çıktı. Nehir ve Nazım arasında sırların kalmadığı bölümde Tarık’ın hamlesi yeniden herkesin hayatını etkilemeye başlar.

Baraj dizisinin yayınlanan son bölümünde Tarık işlediği cinayeti Nazım’ın üzerine yıkmak için planını devreye sokar. Tarık’ın planı yolunda giderken cinayeti bilen gizemli kişi ise Tarık’ı tehdit etmeye başlar. Tarık hem planını uygulamaya hem de gerçeği bilen kişiyi bulmaya çalışır. Bu sırada Nehir ise içine düştüğü durumdan kurtulsa da çok üzgündür. Nazım’ı düşünmeye devam eder. Nazım Neriman’ın kendisine yalan söylediğini öğrenince Nehir’i arayıp konuşmak ister. Nehir ve Nazım yeniden bir araya gelir.

Baraj Dizisi 17. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Baraj dizisinde Tarık’ın planının Nehir ve Nazım’ı nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da FOX’ta.

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08 Ara 2020 - 11:39 - Dizi Fragmanları

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