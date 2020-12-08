Masumlar Apartmanı Dizisi 13. Bölüm Full İzle TRT1! 8 Aralık Masumlar Apartmanı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Masumlar Apartmanı Dizisi 13. Bölüm Full İzle TRT1! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı dizisi ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan ilk bölümden bu yana izleyenleri ekrana kilitleyen Masumlar Apartmanı dizisinde her hafta yaşanacaklar merakla bekleniyor. Salı günlerinin reyting rekortmeni olan dizi sosyal medyada da en çok konuşulan yapımlardan biri olmaya devam ediyor. Masumlar Apartmanı dizisi her hafta salı günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah ve Merve Dizdar gibi başarılı isimler yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun Madalyonun İçi romanından esinlenerek senaryolaştırılan yapımda gerçek bir yaşam hikayesi anlatılıyor. Üç kız kardeşi ile beraber psikolojik sorunlarla dolu bir hayatı paylaşan Han’ın İnci ile tanışması ile başlayan yeni bir yolculuğun, iyileşme hikayesinin anlatıldığı dizinin yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Masumlar Apartmanı Dizisi 12. Bölümde Neler Yaşandı?

Masumlar Apartmanı dizisi geçen hafta 12. bölümü ile ekrana geldi. Safiye ve Gülben için işlerin karmakarışık bir hal almaya başladığı 12. bölümde Han ile İnci arasındaki bağ ise güçlenmeye başlar.

Masumlar Apartmanı dizisinin yayınlanan son bölümünde Safiye yıllar sonra tek aşkı Naci’yi karşısında görünce ne yapacağını bilemez. Duyguları yeniden alevlenen Safiye, hayal dünyasındaki annesinin baskısı yüzünden yine duygularını bastırmaya karar verir. Naci ile olan hisleri ile baş etmeye çalışırken olanları ailesinden de gizlemeye çabalar. Bu sırada Han, Gülben’in Esat takıntısı ile baş etmek için onu eve kapatmaya karar verir. Evden çıkamayan Gülben kaçış yolları aramaya başlar. Bu sırada İnci’den gelen teklif ise onun evden bilet çıkışı olur. Han’ın kardeşleri ile uğraşmaktan yorgun düştüğü bölümde İnci’nin ona destek olması aralarındaki bağı da güçlendirir.

Masumlar Apartmanı Dizisi 13. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in Esat takıntısı ve Safiye’nin ilk aşkı ile yaşayacakları merak konusu olmaya devam ediyor. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.