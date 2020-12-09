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- 09 Ara 2020 - 09:17

Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle!

Müge Anlı 9 Aralık canlı izle, Müge Anlı son bölüm izle araştırmalarını yapan kişiler, ekranların en sevilen programlarından Müge Anlı’ya ulaşmak istiyor. Haberimiz üzerinde gerek canlı yayın linklerine, gerekse program videolarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Tam 15 sezondur büyük bir hızla devam eden Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Aralık canlı izle ve Müge Anlı son bölüm tek parça izle özelliğiyle; Müge Anlı’nın son programını görebilirsiniz.

Elif Duman
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Müge Anlı Tamamı Tek Parça 9 Aralık 2020 Çarşamba ATV Canlı İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programı bu sezonda çarpıcı gündemleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programında her bölüm inanılmaz gelişmeler yaşanıyor. Yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitleyen programın yeni bölümleri merakla bekleniyor. Müge Anlı İle Tatlı Sert hafta içi her gün saat 10.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı’nın sunumu ile ekrana gelen programda ele alınan konular Türkiye’nin gündemini belirliyor. Yıllardır binlerce kayıp kişiyi bulan Müge Anlı ve ekini bu sezonda titizlikle çalışmaya devam ediyor. Programda yıllardır birbirini arayan aileler bir araya getiriliyor, kayıplar bulunuyor. Şüpheli cinayetlerin tartışıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birçok ölümün arkasında yatan sır perdesi aralanmaya devam ediyor. Programın sunucusu Müge Anlı, ele aldığı gündemlerle olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 8 Aralıkta Neler Oldu?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programı dün yeni bölümü ile ekrana geldi. Hafta içi her gün yayınlanan programın 8 Aralık bölümünde yine birçok çarpıcı gündem ele alındı. İlgi ile izlenen 8 aralık programına Emine hanım ve kardeşlerinin tarla davası damga vurdu.

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında 80 dönüm tarlayı paylaşmaya çalışan 8 kardeşin mücadelesi dün yayınlanan bölüm ile yeniden ekrana geldi. Emine hanım ve kardeşlerinin babalarından kalan tarlayı paylaşma konusundaki anlaşmazlıkları devam ediyor. Programın diğer gündemi ise Mustafa Özbay oldu. 27 kasım tarihinden beri kayıp olan ve en son yakın arkadaşının evinde olduğu bilinen Mustafa Özbay’ı arama çalışmaları devam ediyor. Mustafa Bey’in canlı yayına katılan kız kardeşi çok yakın olduklarını ve abisinin kendisine haber vermeden ortadan kaybolmayacağını iddia etti.

Müge Anlı İle Tatlı Sert 9 Aralık Gündemleri Neler?

Müge Anlı İle Tatlı Sert programında Emine hanım ve kardeşlerinin tarla davasında neler olacağı tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Program yeni bölümü ile bugün saat 10.00’da ATV’de.

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09 Ara 2020 - 09:17 - Müge Anlı Haberleri

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