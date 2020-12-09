Benim Adım Melek Dizisi 43. Bölüm Full İzle! 9 Aralık Benim Adım Melek Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Benim Adım Melek Dizisi 43. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Benim Adım Melek dizisi bu sezonda yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Dizi her hafta dramatik sahneleri ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Benim Adım Melek dizisi yayınlanan ikinci sezonu ile de izleyicinin ilgisini çekmeye ve reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Dizi her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Benim Adım Melek dizisinin oyuncu kadrosunda Nehir Erdoğan, Kutsi, Kaan Çakır, Mustafa Mert Koç ve Şerif Sezer gibi isimler yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapım duygu yüklü senaryosu ile de ilgi çekmeye devam ediyor. Benim Adım Melek dizisinde çocukları için her şeyi göze alan bir annenin hikayesi anlatılıyor. Yıllar önce evlenerek ailesini terk eden Melek’in yaşadığı korkunç olaylardan sonra çocukları için yeniden baba evine dönmesinin anlatıldığı yapımda er hafta heyecan dolu olaylar yaşlanıyor. Çocukları için Gaziantep’e dönen Melek ve burada yaşananlar duygusal ve dramatik bir biçimde anlatılıyor. Dizide yaşanacaklar ise her hafta merakla bekleniyor.

Benim Adım Melek Dizisi 42. Bölümde Neler Yaşandı?

Benim Adım Melek dizisi geçen hafta 42. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen dizinin son bölümünde Halil ve Melek ilişkisinin Defne tarafından öğrenilmesi bölüme damgasını vurdu. Genç aşıklar Kerem ve Aslı’nın da birbirleri için çabalamaya devam ettiği bölümde duygu dolu anlar yaşandı.

Benim Adım Melek dizisinin ekrana gelen son bölümünde Halil ve Mirza lonca için tarihi eser ihbarının yapıldığını öğrenir ve şok olurlar. Polislere açıklama yapmaya çalışsalar da dinletemezler. Bu sırada Kenan ise tarihi eserlerin durumunu öğrenmek için adamlarından haber beklemektedir. Halil, Mirza, Melek ve Vildan kendilerini karakolda bulur. Bu sırada Halil ve Melek’in geçmişlerini öğrenen Defne ise bu ilişkinin neresinde durmasına karar veremez.

Benim Adım Melek Dizisi 43. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Benim Adım Melek dizisi merakla beklenen yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Halil ve Melek ilişkisinin daha da derinleşeceği yeni bölüm saat 20.00’da TRT1’de.