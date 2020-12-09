Kuruluş Osman Dizisi 37. Bölüm Full İzle! 9 Aralık Kuruluş Osman Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuruluş Osman Dizisi 37. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının heyecan ve aksiyon dolu dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Yayınlandığı ilk günden bu yana seyirciden yoğun ilgi gören Kuruluş Osman dizişi heyecan dolu bölümleri ile beğeni topluyor. Aksiyon sahneleri ile sosyal medyanın en çok konuşulan yapımlarından biri olan Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Sevilen yapım her hafta çarşamba günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanıyor.

Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Didem Balçın, Tamer Yiğit, Özge Törer gibi başarılı isimlerin yanı sıra usta isim Cüneyt Arkın da rol alıyor. Dizi güçlü oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryosu ve heyecan dolu sahneleri ile de beğeni toplamaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti’nin kurulmadan önceki beylik dönemi ve Osman Bey’in mücadeleleri anlatılıyor. Dönem dizisi birçok heyecanlı ve aksiyon dolu sahne ile ekrana geliyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak görülen Kuruluş Osman’ın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Kuruluş Osman Dizisi 36. Bölümde Neler Yaşandı?

Kuruluş Osman dizisi geçen hafta 36. bölümü ile ekrana geldi. Sevilen yapımın son bölümünde yine heyecan dolu sahneler ekrana geldi. Osman Bey’in yeni kararlarının şaşkınlık yarattığı 36. bölüm ilgi ile izlendi.

Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünde Osman Bey, abisi Savcı Bey ve amcası Dündar Bey’i Kulucahisar Kalesi’nden kurtarmanın yollarını arar. Kurnaz bir plan ile hem abisini hem de amcasını kurtaran Osman Bey, Bala Hatun’un kendisine yeni bir eş almasını önermesi üzerine Targan Hatun’u eş alacağını duyurur. Bu sırada Osman Bey tarafından küçük düşürülen Nikola acısını Flatyos’dan çıkarır. Yavlak Aslan’ın Nikola’ya buluşma teklif etmesi üzerine Nikola bunu lehine çevirmek için yeni planlar yapmaya başlar.

Kuruluş Osman Dizisi 37. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuruluş Osman dizisinin ekrana gelen son bölümünde yaşananlardan sonra merakla beklenen 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da ATV’de.