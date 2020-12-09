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- 09 Ara 2020 - 16:00

Masumlar Apartmanı Güldür Güldür Show'u Yıktı Geçti! İzleyenler Gülmekten Kendini Tutamadı!

Show TV ekranlarının sevilen eğlence programı Güldür Güldür son dönemlerin en çok konuşulan yapımı Masumlar Apartmanı ile ilgili skeç yaptı. Programın 8 aralık salı günü ekrana gelen bölümünde yayınlanan skeç seyirciden büyük beğeni topladı.

Elif Duman
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Malumlar Apartmanı Güldür Güldür Show'u Yıktı Geçti! İzleyenler Gülmekten Kendini Tutamadı! Dizide yaşananları esprili bir dil ile ekrana taşıyan skeç sosyal medya gündemine de bomba gibi düştü. Uzun zamandır reyting oranları yüzünden sıkıntılı günler yaşayan Güldür Güldür programı yayınlanan Masumlar Apartmanı skeci ile sosyal medyada en çok konuşulan programlardan biri oldu.

Güldür Güldür Show programının son bölümünde TRT1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı ile ilgili skeç yapılması seyirciden çok olumlu tepkiler aldı. Gündemdeki konuları kendi mizah anlayışlarına göre ekrana getiren Güldür Güldür ekibi bu seferde dizi dünyasına el attı. Bu sezonun en çok izlenen yapımı Masumlar Apartmanı ile ilgili hazırlanan skeç izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Program o skeç ile sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Masumlar Apartmanı Skeci Sosyal Medyada Gündem Oldu

Show TV ekranlarının sevilen eğlence programı Güldür Güldür 8 Aralık salı akşamı ekrana gelen bölümü ile izleyenleri kahkahalara boğdu. Yeni sezonun en çok sevilen ve reyting rekorları kıran yapımı Masumlar Apartmanı ile ilgili skeç hazırlayan Güldür Güldür ekibi izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı. Program Masumlar Apartmanı skeci ile sosyal medyada da en çok konuşulan gündemler arasına girdi.

Güldür Güldür ekibinden Doğa Rutkay, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Uğur Bilgin, Mahir İpek ve Aziz Aslan’ın rol aldığı skeç Malumlar Apartmanı ismi ile oynandı. Ekranların en sevilen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterini Doğa Rutkay canlandırırken, Gülben karakterini ise Meltem Yılmazkaya canlandırdı. Ekibin son derece eğlenceli şekilde yazdığı skeç izleyenlere kahkaha dolu dakikalar yaşattı. Malumlar Apartmanı isminde skeç sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan olmayı başardı. Skece sosyal medya üzerinden beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada gündem olan skeç büyük beğeni topladı.

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09 Ara 2020 - 16:00 - Dizi Haberleri

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