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- 10 Ara 2020 - 11:15

Sol Yanım Dizisi 3. Bölüm Full İzle! 10 Aralık Sol Yanım Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Sol Yanım 3. Bölüm izle makalemizle birlikte, Sol Yanım dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Sol Yanım 3. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Sol Yanım 3. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Sol Yanım dizisi ve 3. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Sol Yanım Dizisi 3. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Star TV ekranlarında bu sezon yayınlanmaya başlayan Sol Yanım dizisi izleyicinin beğenisini kazanmayı başardı. Geçen hafta 2. bölümü ile ekrana gelen gençlik dizisi ilgi ile takip ediliyor. Heyecan dolu ve eğlenceli bölümleri ile sevilen Sol Yanım dizisi şimdiden sosyal medyada da gündem olmaya başladı. Dizinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Sol Yanım dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’a Star TV ekranlarında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor

Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Sol Yanım dizisi hikayesi ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gençlik dizisinde aşk ve aile kavramları konu oluyor. Babasının ölümü ile hayatı çok değişen Serra hem çalışıp hem de özel bir üniversitede burslu okumaktadır. Aynı zamanda bir otelde çalışan Serra’nın babasından sürekli azar yiyen zengin veliaht Selim ile tanışması ile başlayan macera dolu bir yolculuğun anlatıldığı Sol Yanım dizisinin oyuncu kadrosu da büyük beğeni topluyor. Dizinin başrollerini Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel ve Emre Bey oynuyor. Genç oyuncuların yanı sıra Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi deneyimli isimler de kadroda yer alıyor.

Sol Yanım Dizisi 2. Bölümde Neler Yaşandı?

Star TV’nin yeni dizisi Sol Yanım geçen hafta ikinci bölümü ile ekrana geldi. Serra ve Selim arasındaki arkadaşlığın derinleşmeye başladığı 2. bölümde heyecan solu sahneler ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümü ilgi ile izlendi.

Geçen hafta 2. bölümü ile ekrana gelen Sol Yanım dizisinde Serra ve Selim’in zoraki ders çalışmaları devam eder. İkilinin yeni atışmalarının da başladığı bu bölümde Asena ve Selim arasında da soğuk savaş devam eder. Bu sırada Biricik’in sürpriz ziyaretine de sinirlenen Asena, yeni planını devreye sokar. Selim’in başındaki diğer dert ise Hülya olmaya devam eder. Selim’e takıntılı şekilde aşık olan Hülya okulda onu zor duruma düşürecek bir adım atar. Bu sırada Serra olaya iyi niyeti ile müdahale ederken, İhsan ise bu olaydan dolayı sinir küpüne döner.

Sol Yanım Dizisi 3. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Sol Yanım dizisinin merakla beklenen yeni fragmanı yayınlandı. Serra’yı yeni dertlerin beklendiği yeni bölüm bu akşam saat 20.00’da Star TV’de.

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10 Ara 2020 - 11:15 - Dizi Fragmanları

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