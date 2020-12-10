İyi Aile Babası 2. Bölüm Full İzle! 10 Aralık İyi Aile Babası Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

İyi Aile Babası 2. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası ilk bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Aile komedisi türündeki dizi ilk bölümü ile seyirciden takdir kazanmayı başardı. Merakla beklenen ilk bölümü ile sevilen yapım perşembe günleri ekrana gelmeye devam edecek. Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, senaryosunu da Tayfun Güneyer’in yazdığı İyi Aile Babası dizisinin yeni bölümleri şimdiden merakla beklenmeye başlandı.

Yeni sezonun komedi yapımlarından İyi Aile Babası ekrana gelen ilk bölümü ile beğeni topladı. Sempatik karakterleri ve eğlenceli hikayesi ile dikkat çeken dizide birçok ünlü oyuncu da rol alıyor. İyi Aile Babası dizisinin kadrosunda Çağlar Çorumlu, Melek Baykal, Şebnem Bozok, Salih Kalyon, Timur Acar, Bahar Şahin ve Bahar Süer gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

İyi Aile Babası Dizisinin İlk Bölümünde Neler Yaşandı?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi İyi Aile Babası ilk bölümü ile geçen hafta ekrana geldi. Aile komedisi türündeki yapım ilk bölümü izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Mehmet Ali’nin öleceğini öğrenmesi ile başlayan olayların anlatıldığı ilk bölüm ilgi ile izlendi.

İyi Aile Babası dizisinin ilk bölümünde karısı ve çocukları ile mutlu bir hayatı olan Mehmet Ali’nin hayatını gözden geçirmesi ekrana geldi. Özel bir kliniği olan Mehmet Ali bir yandan karısına diğer yandan da annesine çok düşkündür. Karısı ve çocukları için her fedakarlığı yapmaya hazır ola Mehmet Ali sürekli alt komşusu olan annesi ve karısı arasında kalmaktadır. İkili arasında arabuluculuk yaparak hayatı geçen Mehmet Ali gördüğü bir rüya ile öleceğini sanmaya başlar. Ölmeden önce hayatta hiçbir iz bırakamadığını fark eden Mehmet Ali bir iz bırakmak için harekete geçer.

İyi Aile Babası Dizisinin 2. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

İyi Aile Babası dizisinin merakla beklenen 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin eğlence dolu yeni bölüm fragmanından sonra heyecan daha da arttı. Dizi bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.