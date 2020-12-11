Çocukluk Dizisi 10. Bölüm Full İzle! 11 Aralık Çocukluk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
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Çocukluk Dizisi 10. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ
FOX TV ekranlarında bu sezon ekrana gelmeye başlayan çocukluk dizisi izleyicinin beğenisini toplamaya devam ediyor. İlk bölümünden bu yana ciddi bir seyirci kitlesine ulaşan Çocukluk dizisi yeni bölümleri ile ilgiyi arttırıyor. Her hafta yeni bölümleri merakla beklenen dizi izleyenleri ekrana kilitliyor. Çocukluk dizisi cuma günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.
Yeni sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Çocukluk dizisinin başrollerinde Erdal Belikçioğlu, Burcu Özberk ve Beren Gökyıldız oynuyor. Birçok çocuk oyuncunun da kadroda yer aldığı dizide Ali Kağan Çocuk Evi’nde kalan kimsesiz çocukların yaşamları anlatılıyor. Çocuk evinin isyankar kızı Mavi ile yurt müdürü Mahir arasındaki ilişkinin de ekrana geldiği yapımda hem aile hem aşk konusu ele alınıyor. Çocukluk dizisi kimi zaman eğlenceli kimi zaman duygusal anlatımı ile izleyenleri etkilemeye devam ediyor.
Çocukluk Dizisi 9. Bölümde Neler Oldu?
Yeni sezonun sevilen yapımlarından Çocukluk dizisi geçen hafta 9. bölümü ile ekrana geldi. Mahir’in zor bir kararın eşiğinde kaldığı 9. bölümde Mavi ve Ayşegül ise zor dakikalar yaşarlar. Çocukluk dizisi duygu yüklü son bölümü ile beğeni topladı.
Çocukluk dizisinin ekrana gelen son bölümünde Mavi, Mahir’in onun babası olamayacağı gerçeği ile yüzleşir. Belli etmese de bu durum onu çok üzer. Mavi’nin kimseye haber vermeden öğretmeninin yanına gitmesi ise panik yaratır. Bu sırada Mahir ise Gülay’a destek olmaya çalışır. Mahir gelen telefon ile zor bir karar vermek durumunda kalır. Ayşegül’ün yurtta onun yardımına ihtiyacı vardır. Gülay’ın da evde kalmasını istediği Mahir gitmek ve kalmak arasında seçim yapar. Yurtta Mavi’nin sorununu tek başına çözmek zorunda kalan Ayşegül ise çok sinirlenir ve herkesin hayatını etkileyecek yeni bir karar alır.
Çocukluk Dizisi 10. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Çocukluk dizisinin yayınlanan 10. bölüm fragmanında Mahir’in Mavi’nin kızı olduğunu söylemesi dikkat çekti. Mahir ve Mavi arasındaki duygusal bağın daha da arttığı 10. bölüm bu akşam saat 20.00’da ekrana gelecek.
11 Ara 2020 - 11:50 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.