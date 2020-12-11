Payitaht Abdülhamid 129. Bölüm Full İzle! 11 Aralık Payitaht Abdülhamid Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Payitaht Abdülhamid 129. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

TRT1 ekranlarında üçüncü sezonu ile ekrana gelen Payitaht Abdülhamid dizisi ilgi ile takip edilmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden beri beğeni toplayan dönem dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Her hafta izleyenleri ekrana çekmeyi başaran Payitaht Abdülhamid dizisinin yeni bölümleri merakla bekleniyor. Dizi her hafta cuma günleri saat 20.00’da TRT1 ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor.

Yeni sezonda da ilgi ile takip edilen Payitaht Abdülhamid dizisinin oyuncu kadrosunda Bülent İnal, Özlem Conker, Vildan Atasever, Hakan Boyav, Can Sipahi gibi birçok isim yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile sevilen dönem dizisi senaryosu ile de beğeni toplamaya devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisinde Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemi anlatılıyor. Sultan Abdülhamid’in hastalık döneminde içeride ve dışarıdaki düşmanları ile verdiği mücadelenin anlatıldığı yapım heyecan dolu bölümleri ile ekrana geliyor. Payitaht Abdülhamid dizisi sırlarla dolu heyecanlı bölümleri ile takdir topluyor.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 128. Bölümde Neler Yaşandı?

Payitaht Abdülhamdi dizisi geçen hafta 128. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin yayınlanan son bölümünden Manyas için çember daralırken, hünkarına yaptığı şeyden dolayı çok üzgün olan Bidar ise kendini cezalandırmaya karar verir. Dizinin heyecan dolu son bölümü merakla takip edildi.

Payitaht Abdülhamid dizisinin ekrana gelen son bölümünde devleti destekleyen güçlü ailelerin ölümü Sultan Abdülhamid’in kafasını karıştırır. Bu ölümlerin arkasındaki sebebi araştırmaya başlar. Bu sırada Manya için ise yolun sonu yaklaşmıştır. Manyas Sultan Abdülhamid’in kendisini sorgulamasından korkmaya başlar. Eşref Aziz ise artık yeni bir düşmanla karşı karşıya kalır. Payitaht’a yeni gelen bu düşman ise diğerlerinden daha farklıdır. Eşref Aziz Söğütlü, Nadir ve Asaf’ı kurtarmak için çalışmaya başlar. Ancak onu çok zor mücadeleler beklemektedir. Bu sırada Abdülhamid’e karşı hata yapan Bidar ise kendini cezalandırmak için beklenmedik bir adım atar.

Payitaht Abdülhamid Dizisi 129. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Payitaht Abdülhamid dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi heyecan dolu bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de.