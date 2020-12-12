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- 12 Ara 2020 - 11:59

Kefaret Dizisi 4. Bölüm Full İzle Star TV! 13 Aralık Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kefaret 4. Bölüm izle makalemizle birlikte, Kefaret dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Kefaret 4. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Kefaret 4. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Kefaret dizisi ve 4. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Kefaret Dizisi 4. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Yeni sezonunun en iddialı yapımları arasında yer alan Kefaret dizisi yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. FOX TV ekranlarında geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. İlk bölümü ile seyircinin takdirini toplayan yapım her hafta izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Kefaret dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00’da FOX TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Kefaret’in başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat ve Yurdaer Okur rol alıyor. Ege Kökenli ve Özge Özacar gibi genç oyuncularında yer aldığı yapımda kızının kaçırılmasının ardından hayatı cehenneme dönen Zeynep’in hikayesi anlatılıyor. Zülfü Livaneli'nin Konstantinniyye Oteli isimli romanından uyarlanan Kefaret dizisinde rüya gibi bir hayatı olan Zeynep’in kızının kaçırılması ile dünyasının başına yıkılması ve ardından gelişen gizemli olaylar konu alınıyor. kefaret dizisinde yaşanacaklar ise merakla bekleniyor.

Kefaret Dizisi 3. Bölümde Neler Yaşandı?

Yeni sezonun iddialı yapımlarından olan Kefaret dizisinin 3. bölümü geçen hafta ekrana geldi. Zeynep’i yeni bir mücadelenin beklediği son bölümde Sinan ise gerçekleri araştırmaya devam etmektedir. Ahmet ise büyük bir hayal kırıklığı yaşamaya başlar.

Zeynep 5 yıldır her yerde aradığı kızına yeniden kavuşmanın heyecanı ve şoku içindedir. Zeynep artık kızının yanında olmak için heyecanlanırken, Ahmet ise ailesini yeniden bir araya getirmek için mücadele etmeye başlar. Bu sırada Meltem’in hamile olduğunu açıklaması ise Ahmet için büyük bir hayal kırıklığının başlangıcı olur. Sinan her durumda Zeynep’e destek olmaya devam eder. Sabri ölüm döşeğinde ve gerçekleri itiraf etmeye hazırdır. Kızını kaçırdığını kabul eder ama Sude’nin bunu bir süre daha bilmemesini ister. Sabri Sude’yi ve koca bir serveti arkasında bırakarak ölür. Sinan ve Zeynep ise bu durumda ne yapacağını bilemez hale gelir.

Kefaret Dizisi 4. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kefaret dizisinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ahmet ve Zeynep arasında gerilimin yükseldiği 4. bölüm yarın akşam FOX TV’de.

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12 Ara 2020 - 11:59 - Dizi Fragmanları

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