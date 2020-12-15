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- 15 Ara 2020 - 12:05

Hekimoğlu Dizisi 29. Bölüm Full İzle Kanal D! 15 Aralık Hekimoğlu Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle

Hekimoğlu 29. Bölüm tek parça izle seçeneğiyle birlikte; Hekimoğlu 29. Bölüm izleyebilirsiniz. Mucize Doktor ile zamanında kıyasıya yarışan Hekimoğlu, en beğenilen doktor dizilerinden biri olarak öne çıkıyor. Sizler için hazırladığımız Hekimoğlu 29. Bölüm izle makalemizle birlikte; konuyla ilgili net bilgilere sahip olabilirsiniz. Hekimoğlu dizisine dair hazırladığımız makalemizde Hekimoğlu 29. Bölüm fragmanını da bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Elif Duman
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Hekimoğlu Dizisi 29. Bölüm Full İzle Kanal D! TIKLAYINIZ

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Hekimoğlu kısa bir aradan sonra bu akşam yeniden ekrana dönüyor. Her hafta salı günleri ekrana gelen yapım geçtiğimiz haftalarda salgın sebebi ile sete ara vermişti. Bir süredir ekranda olmayan yapım bu akşam yeniden ekrana gelecek.

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni yapımı Hekimoğlu, her hafta ilgi ile izleniyor. House M.D. dizisinden uyarlanan Hekimoğlu dizisinde, çalışma yöntemi ve stratejileri farklı olan Ateş Hekimoğlu ve ekibinin maceraları anlatılıyor. Çevresindeki herkesten farklı biri olan Hekimoğlu’nun radikal tavırları ve farklı çalışma yöntemi ile hastanede yaşadığı sorunların ve çatışmaların eğlenceli bir dil ile anlatıldığı dizinin başrollerinde Timuçin Esen, Ebru Özkan, Okan Yalabık, Damla Colbay, Kaan Yıldırım ve Aytaç Şaşmaz rol alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Hekimoğlu dizisi kimi zaman eğlenceli kimi zaman gerilimli anlatımı ile izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümleri merakla beklenen yapım her hafta salı günleri saat 20.00’da Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

Hekimoğlu Dizisi 28. Bölümde Neler Yaşandı?

Hekimoğlu dizisinin en son 28. bölümü ekrana geldi. Hekimoğlu ve İpek arasındaki çatışmanın devam ettiği 28. bölümde Hekimoğlu’nun görevlendirdiği Mehmet Ali’nin başına beklenmedik olaylar gelir. Dizinin heyecan ve eğlence dolu son bölümü ilgi ile izlendi.

Hekimoğlu dizisinin ekrana gelen son bölümünde Hekimoğlu ve ekibi kafasında kurşun olmasına rağmen kahkahalar atmaya devam eden bir vaka ile ilgilenir. Mehmet Ali ise bu vakaya karşı son derece önyargılı ve mesafeli davranır. Geçmişinden kaynaklı olarak vakaya mesafeli duran Mehmet Ali Hekimoğlu’nun emri ile olay yerine gidip hastalığın nedenini araştırmaya başlar. Ancak sadece nedeni araştırmakla kalmaz, hastalık ona da bulaşır. Bunun üzerine tanı koymak için her zamanki gibi farklı yöntemler geliştiren Hekimoğlu, sınırları zorlamaya başlar. İpek hastane yönetimine karşı yeniden zor durumda kalır.

Hekimoğlu Dizisi 29. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Hekimoğlu dizisinin ekrana gelecek yeni bölümünde vakanın nasıl çözüleceği ve İpek ile Ayeş arasındaki gerilimin nereye varacağı merak ediliyor. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de.

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15 Ara 2020 - 12:05 - Dizi Fragmanları

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