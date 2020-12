Bir Zamanlar Çukurova 77. Bölüm Full İzle! 17 Aralık Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Bir Zamanlar Çukurova 77. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova her hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. İlk bölümünden bu yana ilgi ile takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde her hafta farklı maceralar ekrana geliyor. Heyecan dolu anlatımı ve çarpıcı senaryosu ile izleyenleri ekrana kilitleyen yapımda yaşanacaklar merakla bekleniyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisi her hafta perşembe günleri saat 20.00’da ATV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.,

ATV ekranlarının en iddialı yapımları arasında yer alan Bir Zamanlar Çukurova hem güçlü oyuncu kadrosu hem de çarpıcı senaryosu ile büyük beğeni topluyor. Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi ünlü isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu ile ilgi çeken Bir Zamanlar Çukurova dizisinde aşkları için her türlü zorluğu göze alan Yılmaz ve Züleyha’nın mücadelesi ve Çukurova’nın en güçlü ailesinin ayakta kalmak için verdiği savaş anlatılıyor. Aşk, aile, arkadaşlık konularının sırlar ve tehlikeli oyunlar içinde ele alındığı yapımın yeni bölümleri merakla bekleniyor.

Bir Zamanlar Çukurova 76. Bölümde Neler Yaşandı?

Bir Zamanla Çukurova dizisi geçen hafta 76. bölümü ile ekrana geldi. Heyecan dolu sahnelerin yaşandığı 76. bölümde Züleyha zor bir kararın eşiğinde kalırken, Müjgan ise kaçmak için mücadele eder. Demir ve Sevda yakınlaşmasının de devam ettiği dizi ilgi ile izlendi.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ekrana gelen son bölümünde Kerem Ali ile kaçacak olan Müjgan, Züleyha’ya giderek bebeğini son kez görmek için izin ister. Müjgan’ı haklı bulmasa da yaşadığı acıyı anlayan Züleyha ona izin verir. Müjgan ise kendisine yapılan iyiliği hiçe sayarak kucağında bebek ile kaçmaya çalışır. Bu sırada akıntıya giren Müjgan’ın ve Kerem Ali’nin hayatı tehlikeye girer. Yaptığı iyiliğe pişman olan Züleyha ise onları nasıl kurtaracağını bilemez.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünde yaşananlardan sonra yeni bölüm merakla beklenmeye başladı. Dizi bu akşam saat 20.00’da yepyeni bölümü ile ATV’de.