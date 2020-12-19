Başkentte servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı
Servis minibüsünden yaralı çıkarılan 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Ankara'da, yol kenarında duran kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş reklam panosuna çarpan servis minibüsündeki 8 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'ndeki Türk Traktör fabrikasında vardiyası biten işçileri alan Yücel Cesur yönetimindeki 06 C 4676 plakalı servis minibüsü, yola çıktı. Servis minibüsü, fabrikanın yakınında park halindeki 06 AH 2062 plakalı kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş bir kısmı da yola taşan 5 metre genişliğindeki reklam panosuna çarptı.
Kaza ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aralarında şoförün de olduğu 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Şoför Cesur'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.