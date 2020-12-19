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- 19 Ara 2020 - 00:33

Başkentte servis minibüsü, yol kenarında duran kamyonun kasasındaki reklam panosuna çarptı

Servis minibüsünden yaralı çıkarılan 8 kişi hastaneye kaldırıldı

Emirhan Yılmaz
Emirhan Yılmaz Tüm Haberleri
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Ankara'da, yol kenarında duran kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş reklam panosuna çarpan servis minibüsündeki 8 işçi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'ndeki Türk Traktör fabrikasında vardiyası biten işçileri alan Yücel Cesur yönetimindeki 06 C 4676 plakalı servis minibüsü, yola çıktı. Servis minibüsü, fabrikanın yakınında park halindeki 06 AH 2062 plakalı kamyonun açık kasasına yerleştirilmiş bir kısmı da yola taşan 5 metre genişliğindeki reklam panosuna çarptı.

Kaza ihbarı ile bölgeye sevk edilen 112 Acil ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Aralarında şoförün de olduğu 8 yaralı hastaneye kaldırıldı. Şoför Cesur'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
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19 Ara 2020 - 00:33 AA Ankara- Gündem

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