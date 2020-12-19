Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. Bölüm Full İzle! 19 Aralık Kuzey Yıldızı İlk Aşk Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 44. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kuzey Yıldızı yeni bölümleri ile ekrana gelmeye devam ediyor. Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği romantik komedi dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana ilgi ile takip ediliyor. Yayınlanan macera dolu bölümleri ile izleyenleri her hafta ekrana kilitleyen eğlenceli dizinin yeni bölümleri de merakla bekleniyor. Kuzey Yıldızı dizisi her hafta cumartesi günleri saat 20.00’da Show TV ekranlarında sevenleri ile buluşuyor.

Yönetmen koltuğunda Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı dizisi hem oyuncu kadrosu hem de senaryosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin başrollerini oynadığı Kuzey Yıldızı dizisinin kadrosunda Cezmi Baskın ve Ferda Kaynar gibi başarılı isimler de yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile ilgi çeken yapım kara sevdaya tutulmuş ve yıllardır kavuşamayan Kuzey ile Yıldız’ın aşk hikayesini anlatıyor. Yıllardır kavuşamayan ikilinin aşkları için verdikleri mücadelenin ve etraflarındaki insanlarla beraber girdikleri maceraların eğlenceli bir dil ile anlatıldığı yapımda heyecan her hafta artmaya devam ediyor. Kuzey Yıldızı dizisinin eğlence ve macera dolu bölümleri merakla bekleniyor.

Kuzey Yıldızı Dizisi 43. Bölümde Neler Oldu?

Kuzey Yıldızı dizisi geçen hafta 43. bölümü ile ekrana geldi. Sonunda kavuşan Kuzey ve Yıldız’ın kendi aralarında patlak veren sorunlarla uğraşmaya başladığı 43. bölüm eğlence dolu dakikaları ekrana getirdi. İnatçı aşıkların birbirleri ile savaşmaya başladıkları 43. bölüm ilgi ile izlendi.

Kuzey Yıldızı dizisinin ekrana gelen son bölümünde sonunda kavuşan Kuzey ve Yıldız cicim ayları yaşamaktadır. Sonunda dışarıdaki herkesten ve engellerden kurtulmayı başaran aşıklar bu sefer de bugüne kadar fark etmedikleri yeni çatışmalarla karşılaşır. Birbirleri ile yaşadıkları sorunlar aralarında engel olmaya başlar. Yıldız bir yandan kendine kızarken bir yandan da ne yapacağını bilemez.

Kuzey Yıldızı Dizisi 44. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kuzey Yıldızı dizisinin son bölümünde aralarındaki gerilim arttığı Kuzey ve Yıldız arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Dizi yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00’da Shoe TV’de.