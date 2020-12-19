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- 19 Ara 2020 - 12:21

Gönül Dağı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 19 Aralık Gönül Dağı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Gönül Dağı 9. Bölüm izle makalemizle birlikte, Gönül Dağı dizisine dair tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. Gönül Dağı 9. Bölüm tek parça izle sayesinde de reklamsız tek parça izlemenizi sağlıyoruz. Makalemize göz atarak gerekli videolar ve linklere ulaşabilir, sonuç olarak ise Gönül Dağı 9. Bölüm izle seçeneğinden yararlanarak diziyi izleyebilirsiniz. İşte yeni dizi olan Gönül Dağı dizisi ve 9. Bölüme dair tüm detaylar…

Elif Duman
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Gönül Dağı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! TIKLAYINIZ

Yeni sezonda TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi izleyicinin takdirini kazanmaya devam ediyor. Sıcak hikayesi ile yayınlanan ilk bölümünden bu yana beğeni toplayan dizi her bölümü ile izleyenleri ekrana kilitliyor. Sosyal medyada da gündem olmaya devam eden Gönül Dağı dizisinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Dizi her hafta cumartesi günleri yeni bölümleri ile saat 20.0’da ekrana geliyor.

TRT ekranlarının yeni yapımı Gönül Dağı yeni sezonun en iddialı dizileri arasında gösteriliyor. Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden ekrana uyarlanan dizi hem samimi hikayesi hem de oyuncu kadrosu ile beğeni topluyor. Bozkırda bir kasabada yaşayan Taner ve kuzenlerinin yaptıkları uçağı uçurma hayallerinin ve Taner’in çocukluk aşkını bekleyişinin anlatıldığı yapımda macera dolu bölümler ekrana geliyor. Eğlenceli ve dinamik anlatımı ile ilgi çeken yapımın başrollerini Berk Altan ve Gülsüm Ali İlhan oynuyor. İkiliye yapımda Ali Düşenkalkar, Ege Aydan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar gibi isimler de eşlik ediyor. Sevilen yapımın yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor.

Gönül Dağı Dizisi 8. Bölümde Neler Oldu?

Gönül Dağı dizisi geçen hafta 8. bölümü ile ekrana geldi. Uçağın kaybolması ile tüm kasabanın şaşkınlık yaşadığı bölümde Dilek ve Taner arasındaki yaşananlarda izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.

Gönül Dağı dizisinin ekrana gelen son bölümünde Taner ve kuzenlerinin uçağının çalınması herkesi çok üzer. Başta Taner olmak üzere herkes uçağı aramaya başlar. Kasabalı bir yandan uçağı ararken diğer yandan da kimin çaldığını düşünmektedir. Bu sırada Taner ise hala duygularını Dilek’e açmayı başaramamıştır. Bu sefer kesin konuşmaya karar veren Taner, Dilek’in ne cevap vereceği konusunda ise çok heyecanlıdır. Asuman Ramazan’a kendini affettirmek için sürpriz hazırlarken, Veysel ve Cemile evlilikleri için yeni bir karar alırlar.

Gönül Dağı Dizisi 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Gönül Dağı dizisinde Dilek’in Taner’e ne cevap vereceği merak konusu oldu. Dizi heyecanla beklenen 9. bölümü ile bu akşam saat 20.00’da TRT1’de

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19 Ara 2020 - 12:21 - Dizi Fragmanları

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