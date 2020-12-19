Kefaret Dizisi 5. Bölüm Full İzle Star TV! 20 Aralık Kefaret Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!

Kefaret Dizisi 5. Bölüm Full İzle Star TV! TIKLAYINIZ

Bu sezon FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Kefaret dizisi izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. İlk bölümünden bu yana beğeni toplamaya devam eden dizi her hafta izleyenleri ekrana kilitliyor. Yaşanacakların merakla beklendiği Kefaret dizisi her hafta pazar günleri saat 20.00’da ekrana geliyor.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen Kefaret dizisinin oyuncu kadrosunda Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur ve Ege Kökenli gibi birçok başarılı isim yer alıyor. Zülfü Livaneli’nin Konstantiniyye Oteli romanından ekrana uyarlanan yapımda hayatı bir günde cehenneme dönen Zeynep’in kızını bulmak için verdiği mücadele ve Sinan ile yaşadığı zor aşk anlatılıyor. Dizinin her hafta ekrana gelecek yeni bölümü merakla bekleniyor.

Kefaret Dizisi 4. Bölümde Neler Yaşandı?

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Kefaret geçen hafta 4. bölümü ile ekrana geldi. Dizinin son bölümünde Zeynep ve Sinan’ın farklı cephelerde mücadele etmesi gerekirken, ilişkilerinin nereye gideceği ise merak konusu oldu. Kefaret dizisi 4. bölümü ile yine büyük beğeni topladı.

Kefaret dizisinin ekrana gelen son bölümünde Zeynep’in gözaltına alınması ile Sinan ve Sude baş başa kalır. Tek başına Sude ile baş etmekte zorlanan Sinan ablası Münevveri yardım etmesi için yanına çağırır. Ancak kısa sürede ne kadar yanlış bir karar aldığını anlar. Münevver Sude’nin psikolojisini alt üst eder. Bu sırada Ahmet de Zeynep’i karakoldan çıkarır. Ahmet ilişkilerinin toparlamak için Zeynep ile eski evlerinde bir gece geçirmek ister. Zeynep’in bu teklifi reddetmesi üzerine ikili arasında gerginlik başlar ve Zeynep çok zor bir gece geçirir. Bu sırada Sinan ve Zeynep’in yakınlaşmasından korkmaya başlayan Münevver ise yaptığı yeni planlarla Sude’nin hayatını daha da zorlaştırır.

Kefaret Dizisi 5. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kefaret dizisinin son bölümünde yaşananlardan sonra merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zeynep ve Sinan’ın gerilimleri dikkat çekti. Dizi merakla beklenen yeni bölümü ile yarın akşam saat 20.00’da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.