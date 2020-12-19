Kefaret Dizisi 6. Bölüm Fragmanında Olaylar Olaylar! Zeynep Ahmet’e Öyle Bir Şey Yapıyor Ki Ahmet Resmen Deliriyor! FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan yeni dizi Kefaret’te heyecan doludizgin sürüyor! Kefaret dizisine ait yayınlanan 6. bölüm fragmanında başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat gibi usta isimlerin yer aldığı dizideki heyecanın sürdüğü göze çarpıyor. Zeynep’in göz altına alınması ile birlikte Sinan’ın yardım için çağırdığı ablası Sinan’ı pişman ettirecek. Sinan’ın ablası dizinin ortasına bomba gibi düşerek kısa sürede kendisinden herkesi bezdirmeyi başaracak.

Kefaret Dizisi 6. Bölüm Fragmanı >>> İZLE

Münevver ise Sude’ye karşı düşmanlığını 6. bölümde biraz daha ilerleterek, doğrudan Sude’nin psikolojisini alt üst etmek için mücadele vermeye başlayacak. Ahmet ise Zeynep’i emniyetten çıkartarak karşılığında isteyeceği şey ile ekran başındakileri şaşırtmayı başaracak. Zeynep ise Ahmet’e öyle bir cevap verecek ki Ahmet resmen çıldıracak. Tehlike çanları Zeynep için çalmaya başlıyor!

Münevver ise Sinan ve Zeynep’i ayırma uğruna gözünü karartarak Sude’ye yapmadığını bırakmayacak. Dizide yükselen heyecan yeni bölüme damga vururken, kavuşamayanlar ve kavuşmaları önündeki engellerle mücadele edenler ekran başındakileri kızdırmayı başaracak.

Pazar akşamları saat 20:00’de seyircileri ekranlara kilitlemeyi kısa sürede başaran dizide, usta oyuncular ve heyecanın eksik olmadığı senaryo, 6. bölümde işleri iyice kızıştırıyor. Herkesin kavuşması için ilk bölümden beri duacı olduğu çiftlerin önündeki Münevver engeline Ahmet engeli de güçlü bir şekilde eklenirken, ikilinin aşkının bu engelleri aşmaktaki gücünü test edecek çok sayıda yeni gelişme 6. bölümle birlikte başlıyor.