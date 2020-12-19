Bir Annenin Günahı 6. Bölüm Fragmanı: O Tek Günah İyice Köşeye Sıkıştırmaya Devam Ediyor! Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Bir Annenin Günahı yayınlanan 6. bölüm fragmanı ile heyecanın vitesini artırdı! Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı senaryosu ile Cumartesi günlerinin en çok izlenen dizileri arasına girmeyi başaran Bir Annenin Günahı yeni bölümünde yeni sırlar Yağmur’u şok etmeye devam edecek!

Bir Annenin Günahı 6. Bölüm Fragmanı >>> İZLE

Yusuf’un Yağmur’u haberdar ettiği şok gelişmenin yankıları yeni bölümde sürerken, Yusuf’un gerçek katili arayışının onu yakınlaştırdığı şok isme giderek yaklaşılmaya devam edecektir. Suna ise Ali’nin kaybolmasının şokunu hala üzerinden atamazken, işlediği günah sebebiyle köşeye gittikçe sıkışmakta ve günahının sıcak nefesini iyiden iyiye ensesinde hissetmektedir.

Özge Özberk, Musa Uzunlar ve Emre Kınay gibi usta isimleri bir arada buluşturan Bir Annenin Günahı 6. bölümü her sırrı ile izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor. Her yeni bölümünde bu kadarı nasıl olabilir seslerinin yükseldiği dizi soluksuz izlenirken, güçlü senaryo tüm hayranlarını etkisi altına almayı kısa sürede başardı. İşlenen bir günahın nelere mal olabileceğini anlatan dizide, aşkın da dozu artarak yeni bölümde duygusal anlar yaşatmaya devam edecek.

Filipinler’de başarısını kanıtlayan ve yayınlandığı dönemde izlenme rekorları kıran A Mother’s Guilt dizisinden uyarlanan yaratıcı senaryo Türk dizi piyasasında da ses getirmeye devam ediyor. Dizinin yapımcılığını Limon Film üstlenirken, yönetmen koltuğunda Yüksek Aksu ve Filiz Gülmez Pakman gibi usta isimler oturuyor.