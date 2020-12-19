Sen Çal Kapımı Dizisi 24. Bölüm Fragmanı: Eda’nın Başı Belada! Balca Öyle Bir Şey Yapıyor Ki, Hande Erçel’in Aklı Başından Gidecek! FOX TV’nin başarılı dizisi Sen Çal Kapımı yayınlanan 24. bölümü fragmanı ile kaos dolu bir bölümü izleyici ile buluşturmaya hazırlandığını gösterdi. Başrollerinde Kerem Bursin ve Hande Erçel’in yer aldığı Cumartesi günlerinin sevilen dizisinde aşkın her hali yeni bölümde izleyicilere buluşturuyor. Yoğun aşk duygusu ile birlikte hırs ve ihtiras son sürat devam ediyor. Af dileyenler, affa karşılık verenler ve karmaşık olaylar 24. bölümde izleyicilerin soluğunu kesmeye hazırlanıyor.

Eda’nın babaannesini affedip affetmeyeceğinin yanıt bulacağı yeni bölümde, Eda ve Serkan aşkı büyük bir sınavla test edilecek. Yeni PR sorumlusu Eda’nın başına ağrıtırken dozu yeni bölümce iyice artırır ve Eda’nın çileden çıkmasına az kalır. Her ne kadar Serkan olacaklar için kötü niyet beslemese de halihazırda babaannesinin affı ile uğraşan Eda, yeni bir cephe açarak Serkan’ı koruma altına almaya çalışır.

Her konuda olduğu gibi gözde çiftlerimiz bu konuda da iddialaşır ve kendince haklı oldukları göstermenin farklı yollarını arayarak 24. bölümde eğlenceli ve hırs dolu dakikaları izleyicileri ile buluşturur. Serkan’ın aksine Eda’nın eli bu iddiada daha güçlüdür. Çünkü Eda’nın çok sayıdaki arkadaşı hemen arkadaşlarının iddiasını desteklemek adına olayların tam orta yerine kendilerini atmaktan geri durmazlar.

Balca da olanların farkındadır ve tek rakibi Eda’ya karşı boş durmamaktadır. Tam yaklaşan ihale döneminde Eda’ya kurduğu tuzak ile dizinin hayranlarını kızdıracak bir komplo düzenleyen Balca’nın neler yapabileceği ise yeni bölüme damga vurmaya şimdiden aday!