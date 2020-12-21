Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Fragmanı: Hasan Sabbah Giderek Nizamülmülk'ü Köşeye Sıkıştırıyor!

Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Fragmanı: Hasan Sabbah Giderek Nizamülmülk'ü Giderek Köşeye Sıkıştırıyor! TRT 1 ekranlarının iddialı dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, yayınlanan 14. bölüm fragmanı ile ses getirmeye devam ediyor! Diziye yeni katılan Faysal’ın rolü ve seçeceği taraf büyük merak konusu oldu. Yeni bölümde Faysal’ın geçeceği tarafın neresi olacağı yavaş yavaş belli olurken, Hasan Sabbah’ın manevi olma ihtimaline ilişkin yeni sorular 14. bölümle birlikte yanıtlanmaya başlayacak.

Elçin Hatun ve Terkin Hatun münakaşaları yeni bölümde de devam ederken, Melikşah’ın gönlü Elçin Hatuna doğru kaymaya başlamıştır. Melikşah’ın Elçin Hatuna olan aşkının yavaş yavaş filizlenmeye başlayacağı yeni bölümle birlikte, Elçin Hatuna olan ilgisini ne şekilde ve hangi hızda göstereceği sorusu yanıt bulacak. Terkin Hatun ise halihazırda düşman bellediği Elçin Hatuna karşı girişeceği yeni planların başarılı olma ihtimali ise dizi hayranlarının bir an olsun gözlerini ekrandan ayırmalarını önleyecek.

Uyanış Büyük Selçuklu 14. Bölüm Fragmanı

Sencer’in tutuklanması sonrası yaşanacaklar yeni bölümde bir parça daha aydınlığa kavuşuyor. Sencer’le birlikte arkadaşları da cinayet sebebiyle tutuklanırken, tüm gözler Nizamülmülk’ün Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ortaya çıkararak Hasan Sabbah’ın planını nasıl boşa çıkaracağına çevrildi. Her ne kadar Nizamülmülk Sencer’i aklamak için girişimlerde bulunsa da Hasan Sabbah da boş durmayacak ve Sencer’in idamını sağlamak için yeni oyunlarını devreye sokacak.

İki ustanın mücadelesi yeni bölümde de heyecan yaratırken, Hasan Sabbah Nizamülmülk için önemli olan yiğitlerin listesini eline geçirerek ağlarını örmeye devam edecek. Gizli evrakla birlikte öğrenilen sır ise Hasan Sabbah’ın düşmanına karşı epey bir mesafe kat etmesine yol açacak.