Yasak Elma 91.Bölüm Fragmanında Büyük Şok: İzleyicilerin Resmen Başı Döndü! Hani Sen Ölmüştün Halit? FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma 91. bölüm fragmanı yayınlandı! Dizide yayınlanan fragman izleyicileri şoktan soka soktu! Pek çok cevaplanması gereken soru yetmezmiş gibi Halit’in ölüp ölmediği dizinin gündemine bomba gibi düşerken, izleyicilerin yaşanan gelişmelere yetişmeye çalışırken resmen başı döndü!

Yasak Elma 91.Bölüm Fragmanı >>> İZLE

Herkes Yıldız’ı takip eden kişinin kim olduğu sorusuna yanıt ararken, Halit’in ölmediğinin ortaya çıkması tüm bilinenleri alt üst etti. Yıldız’ı takip eden kişi ile ilgili çeşitli çıkarımlar yapılmış, herkes paylaştığı bir tahmini dile getirirken Halit’in olabileceği ihtimali hiç akla gelmemişti. Halit’in çevirdiği büyük oyun “Bu kadarına da pes” dedirtirken, dizi oyuncuları ile birlikte izleyicileri de şaşkına çevirmeyi başardı.

Senaristlerin resmen ters köşe yaptığı Yasak Elma’da 91. bölümün seyri resmen tahmin edilenin dışına çıkmayı başardı. Öte yandan Şahika’nın oyunu Mert’in sonunu hazırlarken, Ender’in tek başına Mert’e inanan tek kişi olmasının Mert’i kurtarmak için yeterli olup olmayacağı ise yeni bölümde yavaş yavaş netleşecek.

Hasan Ali ise Mert, Ender, Şahika ve dizinin diğer oyuncularının çevresinde dönen kaosu fırsata çevirmeyi başaracak. Şahika’nın beklenmedik şekilde fakirleşmesi, Ender’in Mert’i kurtarmaya çalışırken kendisini de tehlikeye atması yaşanan kargaşanın Hasan Ali’ye yaramasına yol açacak. Ölmediği anlaşılan Halit’in ise bu denklemdeki yeri ve yapacakları ise 91. bölümde merakla izlenecek.