Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanı: Bunlar Nasıl Olaylar! Sancar Şimdi Sevilecek Mi, Üzülecek Mi? Star TV ekranlarında izleyicileri televizyon başına kilitlemeyi başaran sevilen dizi Sefirin Kızı, yayınlanan 34. bölüm fragmanı ile yine heyecanı üst seviyeye taşımayı başardı. Sancar ve Menekşe’nin arasına giren yalanın yankıları 34. bölüme damga vururken, Sancar’ın yapacaklarını kestiremeyen izleyiciler yeni bölümde meraklarını gidermeyi başaracak.

Sefirin Kızı 34. Bölüm Fragmanı>>> İZLE

Sahra’yı bekleyen sona odaklanan izleyiciler, Sancar ile Gediz arasında barışmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna da Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümünde yanıt bulacak. Sağdıçların hasımlığının bitmesi herkesi mutlu edecekken, yeni bölümde hangi tarafın nasıl bir girişimde bulunarak buzları eritmeye çalışacağı dizi izleyicilerince yeni bölümde takip edilecek.

Sahra’yı takip ederken Menekşe’nin hamile olmadığını öğrenen Sancar, dizinin eksenini farklı bir boyuta taşımayı başaracak. Seyircilerin ekranlar karşısında nefes kesici yeni bölümde dizinin seyrini takip etmekte zorlanacak. Sancar çocuğu olmadığına üzülecek mi, Sahra ile bir araya gelme ihtimaline sevinecek mi karar vermekte giderek zorlanmaya başlıyor. Menekşe’yi tehdit ettiği bilinen Sancar’ın maddi imkanları geri çekerek mi Menekşe’yi zor durumda sokacağı hakkındaki sis perdesi, yeni bölümde aralanmaya başlayacak.

Kahraman’ın oyunu ise işe yarayacak ve Sahra, Sancar’a hesap sormaya gidecek. Sahra’nın bir silahla hesap sorması izleyicileri yerinden hoplatacak. Başrollerinde Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğulu gibi usta isimlerin yer aldığı Sefirin Kızı yeni bölümü ile çok sayıda soruya yanıt bulurken, beraberinde getireceği yeni sorular ile izleyicilerin bir haftayı zor geçirmesine yol açacak yeni bölümle maceraya devam edecek.